11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Uğurcan Çakır'dan kötü haber: Resmi açıklama bekleniyor

Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın Monaco maçında yaşadığı sakatlık sonrası cumartesi günü Antalyaspor karşısında forma giymesinin beklenmediği belirtildi.

Uğurcan Çakır'dan kötü haber: Resmi açıklama bekleniyor
Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Monaco maçında kurtardığı penaltıyla alkış alan Uğurcan Çakır, sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. Milli kaleci, 67'nci dakikada yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

Sol üst adalesinde zorlanma tespit edilen 29 yaşındaki file bekçisi, bir süre bandajla devam etmeyi denedi ama karşılaşmayı tamamlayamadı. Çakır, İstanbul'a döner dönmez detaylı kontrole alındı.

ANTALYASPOR MAÇINDA YOK



Deneyimli kalecinin son durumuyla ilgili resmi açıklama beklenirken, Süper Lig'de 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Teknik direktör Okan Buruk, Monaco karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Şu anda gözüken, Uğurcan bir sonraki maçı büyük ölçüde kaçıracak gibi. Üst adalesinde zorlanma var" demişti..



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
