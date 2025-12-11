Uğurcan Çakır'dan kötü haber: Resmi açıklama bekleniyor

Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Monaco maçında kurtardığı penaltıyla alkış alan Uğurcan Çakır, sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. Milli kaleci, 67'nci dakikada yerini Günay Güvenç'e bıraktı.



Sol üst adalesinde zorlanma tespit edilen 29 yaşındaki file bekçisi, bir süre bandajla devam etmeyi denedi ama karşılaşmayı tamamlayamadı. Çakır, İstanbul'a döner dönmez detaylı kontrole alındı.





ANTALYASPOR MAÇINDA YOK

Teknik direktör Okan Buruk, Monaco karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, "

Şu anda gözüken, Uğurcan bir sonraki maçı büyük ölçüde kaçıracak gibi. Üst adalesinde zorlanma var

" demişti..

Deneyimli kalecinin son durumuyla ilgili resmi açıklama beklenirken, Süper Lig'de 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.