Dursun Özbek'ten TFF'ye karşı olay karar!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından dolayı son derece rahatsız. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki Antalyaspor maçında flaş bir hamleye hazırlanıyor.



GALATASARAY SİYAH FORMAYLA PROTESTO EDECEK



Akşam Gazetesi'ndeki habere göre, Galatasaray, Antalyaspor maçına siyah formayla çıkmaya hazırlanıyor. Sponsorları bilgilendiren sarı-kırmızılılar, TFF'yi böyle protesto etmeyi planlıyor.

Galatasaray, sponsorları bilgilendirmesinin ardından federasyona bu durumu onaylatmak için gerekli başvuruları yaptı.Galatasaray'ın tescil edilen siyah formasında sarı-kırmızılı renkler kapatılacak. Yeni tasarımın yapılacağı formanın üzerinde sponsorların isimleri de yer alacak.TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Monaco-Galatasaray maçının olduğu salı günü basın toplantısı düzenlemiş ve Fenerbahçe derbisi sonrası Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'yla yaptığı görüşmenin detaylarını anlatmıştı.Hacıosmanoğlu,ifadelerini kullanmıştı.