Dursun Özbek'ten TFF'ye karşı olay karar!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından dolayı son derece rahatsız. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki Antalyaspor maçında flaş bir hamleye hazırlanıyor.
GALATASARAY SİYAH FORMAYLA PROTESTO EDECEK
Akşam Gazetesi'ndeki habere göre, Galatasaray, Antalyaspor maçına siyah formayla çıkmaya hazırlanıyor. Sponsorları bilgilendiren sarı-kırmızılılar, TFF'yi böyle protesto etmeyi planlıyor.
Galatasaray, sponsorları bilgilendirmesinin ardından federasyona bu durumu onaylatmak için gerekli başvuruları yaptı.
Galatasaray'ın tescil edilen siyah formasında sarı-kırmızılı renkler kapatılacak. Yeni tasarımın yapılacağı formanın üzerinde sponsorların isimleri de yer alacak.
NE OLMUŞTU?
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Monaco-Galatasaray maçının olduğu salı günü basın toplantısı düzenlemiş ve Fenerbahçe derbisi sonrası Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'yla yaptığı görüşmenin detaylarını anlatmıştı.
Hacıosmanoğlu, "Bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi ama kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar. Bizim de vereceğimiz cevap elbet var" ifadelerini kullanmıştı.