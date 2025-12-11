11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Dursun Özbek'ten TFF'ye karşı olay karar!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından rahatsız olan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Süper Lig'deki Antalyaspor maçı için flaş bir hamleye hazırlanıyor. Gerekli başvuruları yapan Galatasaray, TFF kanadından onay bekliyor.

11 Aralık 2025 11:46
Fotoğraf: X.com
Dursun Özbek'ten TFF'ye karşı olay karar!
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından dolayı son derece rahatsız. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki Antalyaspor maçında flaş bir hamleye hazırlanıyor.

GALATASARAY SİYAH FORMAYLA PROTESTO EDECEK 

Akşam Gazetesi'ndeki habere göre, Galatasaray, Antalyaspor maçına siyah formayla çıkmaya hazırlanıyor. Sponsorları bilgilendiren sarı-kırmızılılar, TFF'yi böyle protesto etmeyi planlıyor.



Galatasaray, sponsorları bilgilendirmesinin ardından federasyona bu durumu onaylatmak için gerekli başvuruları yaptı.

Galatasaray'ın tescil edilen siyah formasında sarı-kırmızılı renkler kapatılacak. Yeni tasarımın yapılacağı formanın üzerinde sponsorların isimleri de yer alacak.

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Monaco-Galatasaray maçının olduğu salı günü basın toplantısı düzenlemiş ve Fenerbahçe derbisi sonrası Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'yla yaptığı görüşmenin detaylarını anlatmıştı.

Hacıosmanoğlu, "Bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi ama kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar. Bizim de vereceğimiz cevap elbet var" ifadelerini kullanmıştı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
