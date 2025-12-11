11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Mazzulla'dan Jayson Tatum'ın olası dönüşüne dair kritik açıklama

Boston Celtics başantrenörü Joe Mazzulla, süperstar Jayson Tatum'ın 2025-26 sezonunda yeniden sahaya çıkıp çıkmayacağına dair kararın tamamen oyuncuya ait olduğunu açıkladı.

calendar 11 Aralık 2025 12:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Mazzulla'dan Jayson Tatum'ın olası dönüşüne dair kritik açıklama
Boston Celtics başantrenörü Joe Mazzulla, süperstar Jayson Tatum'ın 2025-26 sezonunda yeniden sahaya çıkıp çıkmayacağına dair kararın tamamen oyuncuya ait olduğunu açıkladı.

Mazzulla, The Athletic'ten Jay King'e yaptığı açıklamada,
"Bu tamamen ona bağlı," diyerek sürecin Tatum'un kişisel değerlendirmesine göre ilerleyeceğini vurguladı.

Mazzulla sözlerine şöyle devam etti:


"Günün sonunda en önemli şey onun sağlığı, en önemli şey onun iyileşme süreci. Ona güveniyoruz, çevresindeki ekibe güveniyoruz — çok iyi bir ekibi var — ve süreç de buradan ilerliyor. Yani her şey, onun ve ekibinin kendisini nerede gördüğüyle başlıyor."

Tatum, geçtiğimiz NBA Playoff'larının ikinci turunda yaşadığı Aşil tendon yırtığı nedeniyle sezonun tamamını kaçırması beklenen bir oyuncu.

Buna rağmen Celtics, offseason'da Jrue Holiday, Al Horford ve Kristaps Porziņģis gibi önemli isimlerin ayrılmasına karşın, Jaylen Brown liderliğinde rekabetçi kalmayı başardı. Boston, son beş maçını kazanarak 15-9 derecesiyle Doğu Konferansı'nda 3. sıraya yükseldi.

Tatum'ın dönüş ihtimalini daha da ilgi çekici kılan şey ise, yıldız oyuncunun son dönemde bire bir çalışmalar ve özel antrenmanlar yaparak önemli ilerleme kaydetmesi.

Her şeye karşın Mazzulla, Tatum'ın bu sezon parkelere dönme ihtimali üzerinde fazla durmadığını belirtti:

"Benim için tek önemli olan onun varlığı ve liderliği. Bunu da farklı şekillerde veriyor — maçlarda kenardan, oyuncularla iletişimde, video seanslarında, bizimle seyahat ederek. Günün sonunda o bu takımın bir parçası. Bize daha iyi olmamız için yardım ediyor. Geri kalanı ise tamamen onun ve çevresindeki ekibin kararına bağlı, biz de buna güveniyoruz."

Doğu Konferansı'nın bu sezon beklenmedik şekilde dengeli ve açık olması, Celtics'in ise elit bir oyun ortaya koyması nedeniyle, Tatum'ın bu sezon formaya tekrar kavuşup kavuşmayacağını zaman gösterecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
