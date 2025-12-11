Boston Celtics başantrenörü Joe Mazzulla, süperstar Jayson Tatum'ın 2025-26 sezonunda yeniden sahaya çıkıp çıkmayacağına dair kararın tamamen oyuncuya ait olduğunu açıkladı.
Mazzulla, The Athletic'ten Jay King'e yaptığı açıklamada,
"Bu tamamen ona bağlı," diyerek sürecin Tatum'un kişisel değerlendirmesine göre ilerleyeceğini vurguladı.
Mazzulla sözlerine şöyle devam etti:
"Günün sonunda en önemli şey onun sağlığı, en önemli şey onun iyileşme süreci. Ona güveniyoruz, çevresindeki ekibe güveniyoruz — çok iyi bir ekibi var — ve süreç de buradan ilerliyor. Yani her şey, onun ve ekibinin kendisini nerede gördüğüyle başlıyor."
Tatum, geçtiğimiz NBA Playoff'larının ikinci turunda yaşadığı Aşil tendon yırtığı nedeniyle sezonun tamamını kaçırması beklenen bir oyuncu.
Buna rağmen Celtics, offseason'da Jrue Holiday, Al Horford ve Kristaps Porziņģis gibi önemli isimlerin ayrılmasına karşın, Jaylen Brown liderliğinde rekabetçi kalmayı başardı. Boston, son beş maçını kazanarak 15-9 derecesiyle Doğu Konferansı'nda 3. sıraya yükseldi.
Tatum'ın dönüş ihtimalini daha da ilgi çekici kılan şey ise, yıldız oyuncunun son dönemde bire bir çalışmalar ve özel antrenmanlar yaparak önemli ilerleme kaydetmesi.
Her şeye karşın Mazzulla, Tatum'ın bu sezon parkelere dönme ihtimali üzerinde fazla durmadığını belirtti:
"Benim için tek önemli olan onun varlığı ve liderliği. Bunu da farklı şekillerde veriyor — maçlarda kenardan, oyuncularla iletişimde, video seanslarında, bizimle seyahat ederek. Günün sonunda o bu takımın bir parçası. Bize daha iyi olmamız için yardım ediyor. Geri kalanı ise tamamen onun ve çevresindeki ekibin kararına bağlı, biz de buna güveniyoruz."
Doğu Konferansı'nın bu sezon beklenmedik şekilde dengeli ve açık olması, Celtics'in ise elit bir oyun ortaya koyması nedeniyle, Tatum'ın bu sezon formaya tekrar kavuşup kavuşmayacağını zaman gösterecek.
