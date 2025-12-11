Boston Celtics başantrenörü Joe Mazzulla, süperstar Jayson Tatum'ın 2025-26 sezonunda yeniden sahaya çıkıp çıkmayacağına dair kararın tamamen oyuncuya ait olduğunu açıkladı.Mazzulla, The Athletic'ten Jay King'e yaptığı açıklamada,"Bu tamamen ona bağlı," diyerek sürecin Tatum'un kişisel değerlendirmesine göre ilerleyeceğini vurguladı.Mazzulla sözlerine şöyle devam etti:Tatum, geçtiğimiz NBA Playoff'larının ikinci turunda yaşadığı Aşil tendon yırtığı nedeniyle sezonun tamamını kaçırması beklenen bir oyuncu.Buna rağmen Celtics, offseason'da Jrue Holiday, Al Horford ve Kristaps Porziņģis gibi önemli isimlerin ayrılmasına karşın, Jaylen Brown liderliğinde rekabetçi kalmayı başardı. Boston, son beş maçını kazanarak 15-9 derecesiyle Doğu Konferansı'nda 3. sıraya yükseldi.Tatum'ın dönüş ihtimalini daha da ilgi çekici kılan şey ise, yıldız oyuncunun son dönemde bire bir çalışmalar ve özel antrenmanlar yaparak önemli ilerleme kaydetmesi.Her şeye karşın Mazzulla, Tatum'ın bu sezon parkelere dönme ihtimali üzerinde fazla durmadığını belirtti:Doğu Konferansı'nın bu sezon beklenmedik şekilde dengeli ve açık olması, Celtics'in ise elit bir oyun ortaya koyması nedeniyle, Tatum'ın bu sezon formaya tekrar kavuşup kavuşmayacağını zaman gösterecek.