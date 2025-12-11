11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Erol Bulut'tan Galatasaray açıklaması!

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray maçı öncesinde yapılan antrenmanda konuştu.

calendar 11 Aralık 2025 13:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erol Bulut'tan Galatasaray açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

Teknik direktör Bulut, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta galibiyeti hak etmelerine rağmen Alanyaspor deplasmanından bir puanla ayrıldıklarını söyledi.



"GALATASARAY BU TEMPOYA ALIŞKIN"

Bu hafta sahalarında karşılaşacakları Galatasaray'ın kaliteli oyunculardan kurulu geniş bir kadroya sahip olduğuna dikkati çeken Bulut, "Artık 10 günde 3 maç oynamak normal hale geldi. Galatasaray bu tempoya alışık bir takım. Yorgun olacağını düşünmüyorum. Biz kendimize bakmamız lazım. Galatasaray'ı iyi analiz edip ona yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah cumartesi günü umduğumuz sonucu almak istiyoruz." dedi.

"KARŞIMIZDA İYİ BİR TAKIM VAR"

Bulut, iç sahadaki maçlarda puan ve puanlar almak istediklerini dile getirerek, "Karşımızda iyi bir takım var. Antalyaspor olarak Galatasaray karşısında her şeyimizin en iyisini göstermemiz gerekiyor. Kazanmak istiyoruz ama kolay bir maç olmayacağını hepimiz biliyoruz." ifadelerini kulandı.

"İSTEDİĞİMİZ PUANLARI ALMAK İSTİYORUZ" 

Takımın reaksiyon göstermeye başladığını anlatan Bulut, "Göztepe, Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında iyi performanslar gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha da geliştirebiliriz. Her gün çalışıyoruz. Bu hafta Galatasaray'a karşı istediğimiz puanları almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Taraftarın hem iç hem de dış sahada kendilerini desteklediğini kaydeden Bulut, Galatasaray maçıyla beklentilerine cevap vermek istediklerini ifade etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.