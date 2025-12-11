Erol Bulut'tan Galatasaray açıklaması!

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.



Teknik direktör Bulut, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta galibiyeti hak etmelerine rağmen Alanyaspor deplasmanından bir puanla ayrıldıklarını söyledi.

Bu hafta sahalarında karşılaşacakları Galatasaray'ın kaliteli oyunculardan kurulu geniş bir kadroya sahip olduğuna dikkati çeken Bulut,dedi.Bulut, iç sahadaki maçlarda puan ve puanlar almak istediklerini dile getirerek,ifadelerini kulandı.Takımın reaksiyon göstermeye başladığını anlatan Bulut,diye konuştu.Taraftarın hem iç hem de dış sahada kendilerini desteklediğini kaydeden Bulut, Galatasaray maçıyla beklentilerine cevap vermek istediklerini ifade etti.