Van'ın milli atletleri Portekiz'de altın madalya için yarışacak

Van'ın milli atletleri Edibe Yağız ve Havva Efe, 14 Aralık Pazar günü Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.Okullarda yapılan yetenek taramaları sırasında keşfedilen milli sporcular Edibe Yağız (19) ve Havva Efe (19), ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki başarılarıyla atletizm takımının vazgeçilmez sporcuları arasına girdi.Elde ettikleri derecelerle milli takım formasını giymeye hak kazanan genç atletler, 14 Aralık Pazar günü Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'na katılacak.Atatürk Şehir Stadı ve kentin yüksek rakımlı bölgelerinde milli takım antrenörü Münir Akkoyun gözetiminde antrenman yaparak kondisyonlarını artıran sporcular, şampiyonada altın madalya alarak Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.Milli atlet Edibe Yağız, AA muhabirine, bu sezon elde ettiği başarılar sayesinde seçmelere girmeden şampiyonaya gitmeye hak kazandığını söyledi.Yarışmaya hazır olduğunu belirten Edibe, şunları kaydetti:Yurt dışında ülkesini temsil edeceği için çok mutlu olduğunu ifade eden milli sporcu Havva Efe iseifadelerini kullandı.Sporcularının yarışmaya hazır olduğunu dile getiren milli takım antrenörlerinden Münir Akkoyun dadiye konuştu.