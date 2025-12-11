11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

İtalya'da Mauro Icardi için flaş iddia: Milan'a önerildi

Milan'ın ocak için golcü arayışında Mauro Icardi'nin yeniden gündeme geldiği öne sürüldü.

calendar 11 Aralık 2025 15:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İtalya'da Mauro Icardi için flaş iddia: Milan'a önerildi
Milan, devre arasında kadrosuna üst düzey bir golcü katmak için çalışmalarını hızlandırırken, Fabrizio Romano'nun kanalında ortaya atılan Mauro Icardi iddiası İtalya'da büyük yankı uyandırdı.

Son haftalarda Santiago Gimenez ve Christopher Nkunku'dan istediği verimi alamayan Massimiliano Allegri, ikinci yarı için tecrübeli ve bitirici bir santrfor talep ediyor. Kulübün sportif direktörü Tare'nin listesinde Dusan Vlahovic, Panichelli, Dovbyk, Fullkrug ve Zirkzee gibi isimler bulunuyor.

ICARDI YENİDEN GÜNDEMDE



Gazeteci Matteo Moretto, Fabrizio Romano'nun YouTube kanalında dikkat çeken bir bilgi paylaştı:

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Milan'a yeniden önerildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in gelişiyle forma şansı azalan Arjantinli golcünün ocakta takımdan ayrılma ihtimali güçlenirken, Moretto şu ifadeleri kullandı:

"Icardi, 2024 yazında Milan tarafından aranmıştı. Bugün için çok zor bir hedef, listede ilk sıralarda değil ama Milan'a teklif edildi. Tamamen ihtimal dışı değil, %2-3 bir şans tanıyorum."

ICARDI'NİN AÇIKLAMASI

"Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor. Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum. Icardi'yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz."

PERFORMANSI


Galatasaray'da bu sezon 20 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 7 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda dördüncü sezonunu geçiren Mauro Icardi, Galatasaray forması altında toplamda 107 maça çıktı ve 68 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
