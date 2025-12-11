Miami Heat pivotu Bam Adebayo, dışarıdan gelen karışık yorumlara rağmen takımının şampiyonluk yarışında olması gerektiğini düşündüğünü söyledi.Andscape'ten Marc J. Spears'a konuşan Adebayo, kamuoyu algısıyla soyunma odasındaki özgüven arasındaki farkı şu sözlerle anlattı:"İnsanlar bizi deli olarak adlandıracak ama bence şampiyonluğa oynuyoruz. Bize 'hayalperest' diyecekler."Adebayo, profesyonel basketbolda inancın neden hayati olduğunu da açıkladı:Adebayo'ya göre hedef koymak rekabetçiliği besliyor:Miami Heat, 2025–26 sezonuna 14–11 derecesiyle girerken zaman zaman önemli oyuncularından yoksun oynadı.Norman Powell, maç başına 24.6 sayı ile skor yükünü taşırken, Tyler Herro altı maçta 23.2 sayı üretiyor.Adebayo ise her iki yönlü oyunun merkezinde duruyor:19.2 sayı, 8.9 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla oynuyor ve her gece ligin elit uzunlarına karşı savunma görevi üstleniyor.Kanatlarda Andrew Wiggins ile Jaime Jaquez Jr., birlikte maç başına 32 sayıyı aşan bir üretimle takıma destek veriyor. Bu performans, özellikle 10.1 ribaund ortalamasıyla gelişme gösteren Kel'el Ware'ın pota altı katkısını tamamlıyor.Davion Mitchell, maç başına 7.8 asist ile takımın oyun kurulumunu üstlenmiş durumda ve Herro'nun olmadığı bölümlerde yarı saha düzenini organize ediyor.Heat organizasyonu geçmişte sezon sonu yükselişlerine sık sık imza atmıştı. Adebayo'nun açıklamaları, bu geleneğe ve takımın geçmiş playoff koşularına duyduğu güveni yansıtıyor. Miami, rotasyonun sağlıklı hale gelmesiyle Doğu'daki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.