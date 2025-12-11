11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Adebayo: "Şampiyonluğa oynama düşüncesi delilik değil"

Miami Heat pivotu Bam Adebayo, dışarıdan gelen karışık yorumlara rağmen takımının şampiyonluk yarışında olması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

calendar 11 Aralık 2025 16:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Adebayo: 'Şampiyonluğa oynama düşüncesi delilik değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Miami Heat pivotu Bam Adebayo, dışarıdan gelen karışık yorumlara rağmen takımının şampiyonluk yarışında olması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Andscape'ten Marc J. Spears'a konuşan Adebayo, kamuoyu algısıyla soyunma odasındaki özgüven arasındaki farkı şu sözlerle anlattı:
"İnsanlar bizi deli olarak adlandıracak ama bence şampiyonluğa oynuyoruz. Bize 'hayalperest' diyecekler."

Adebayo, profesyonel basketbolda inancın neden hayati olduğunu da açıkladı:
"Deliliğe şöyle bakıyorum: Kaç kişinin NBA oyuncusu olabileceğini sorsan, bunun yüzdesi nedir? O yüzden bazı şeyleri gerçeğe dönüştürmek isterken biraz hayalperest olman gerekir."


Adebayo'ya göre hedef koymak rekabetçiliği besliyor:
"Her zaman söylediğim gibi, 'Önemli olan şeyleri dile getir, onları var etmeye çalış.' Bir şeyleri hayal etmek, yazmak ve hep bakmak… Bunlar çok şey kazandırır. Ve bazıları gerçekten gerçekleşir. Biz tam kadro olduğumuzda şampiyonluk adayı olduğumuzu düşünüyorum."

Miami Heat, 2025–26 sezonuna 14–11 derecesiyle girerken zaman zaman önemli oyuncularından yoksun oynadı.
Norman Powell, maç başına 24.6 sayı ile skor yükünü taşırken, Tyler Herro altı maçta 23.2 sayı üretiyor.

Adebayo ise her iki yönlü oyunun merkezinde duruyor:
19.2 sayı, 8.9 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla oynuyor ve her gece ligin elit uzunlarına karşı savunma görevi üstleniyor.

Kanatlarda Andrew Wiggins ile Jaime Jaquez Jr., birlikte maç başına 32 sayıyı aşan bir üretimle takıma destek veriyor. Bu performans, özellikle 10.1 ribaund ortalamasıyla gelişme gösteren Kel'el Ware'ın pota altı katkısını tamamlıyor.

Davion Mitchell, maç başına 7.8 asist ile takımın oyun kurulumunu üstlenmiş durumda ve Herro'nun olmadığı bölümlerde yarı saha düzenini organize ediyor.

Heat organizasyonu geçmişte sezon sonu yükselişlerine sık sık imza atmıştı. Adebayo'nun açıklamaları, bu geleneğe ve takımın geçmiş playoff koşularına duyduğu güveni yansıtıyor. Miami, rotasyonun sağlıklı hale gelmesiyle Doğu'daki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.