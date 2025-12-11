11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Rizespor'da kulüp doktoru yerine başhekim görev yaptı!

Rize Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Kazdal, kulüp doktoru Hakan Ayaz'ın sağlık sorunları yaşaması nedeniyle saha içi doktorluk görevini gönüllü olarak üstlendi.

calendar 11 Aralık 2025 12:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rizespor'da kulüp doktoru yerine başhekim görev yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un doktoru Hakan Ayaz'ın sağlık sorunları yaşaması nedeniyle Rize Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Kazdal takımın iki maçında yeşil sahada görev aldı.

Yeşil-mavili ekibin doktoru Hakan Ayaz'ın sağlık problemleri yaşamasının ardından takımda görev yapacak doktor ihtiyacı oluştu.

Dr. Kazdal, geçici süreyle görev yapma teklifini kabul ederek Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Atko Grup Pendikspor ile Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında takımın doktoru olarak görev yaptı.


Kazdal, AA muhabirine, takıma katkı sağlamaktan gurur duyduğunu söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır kentte görev yaptığını dile getiren Kazdal, "Geldiğim günden bu yana takımı sahada ve statta destekliyorum." dedi.

Kazdal, aynı zamanda bu yıl Çaykur Rizespor'un altyapısında sorumlu doktor olarak da görev aldığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"A takımda sorumlu doktorumuz Hakan Ayaz hocamızın bir rahatsızlığı oldu. Dolayısıyla takımın sahaya çıkarken bir doktora ihtiyacı vardı. Hakan hocam destek olup olamayacağımı sormuştu. Ben de elimden geldiğince destek olmak istediğimi söyledim. Hem Çaykur Rizespor'a hem de şehrime hizmet etmek için bir fırsat olarak düşündüm. Gayet güzel, başarı ile tamamlandı. Konyaspor maçını da kazanabilseydik çok daha güzel ve anlamlı olacaktı."

Görevinin iki maçın ardından sona erdiğini aktaran Kazdal, "İnşallah bundan sonraki maçlarda Hakan hocamız devam edecek. Ben de altyapıda görevimi sürdüreceğim. Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevimizde de elimizden geldiği kadar vatandaşımıza ve memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

- "Arkadaşlarım, ailem şaşkınlıkla karşıladı"

Arkadaşları ve yakınlarının kendisini yeşil sahada görmesi nedeniyle şaşırdığını anlatan Kazdal, "Arkadaşlarım, ailem şaşkınlıkla karşıladı. Kimse aslında maçta görev yapana kadar bunu bilmiyordu. Ama maçta bir pozisyon gereği sahaya girmemiz gerekince bir şekilde öğrenildi. Arkadaşlarım da genellikle sosyal medyadan öğrendiler ve şaşırdılar. Tebrik edenler oldu, mutlu olanlar oldu." açıklamasını yaptı.

Kendisi için keyifli ve güzel anılar biriktirdiğini belirten Kazdal, "Ortopedi uzmanı olarak da başhekim olarak da şehrime hizmet etmeye çalışıyorum. Çaykur Rizespor bizim önceliğimiz, bizim takımımız. Çaykur Rizespor'un bize ihtiyacı olduğunda nerede vazife gerekirse orada görevimizi yapmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.