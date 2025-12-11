Rizespor'da kulüp doktoru yerine başhekim görev yaptı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un doktoru Hakan Ayaz'ın sağlık sorunları yaşaması nedeniyle Rize Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Kazdal takımın iki maçında yeşil sahada görev aldı.Yeşil-mavili ekibin doktoru Hakan Ayaz'ın sağlık problemleri yaşamasının ardından takımda görev yapacak doktor ihtiyacı oluştu.Dr. Kazdal, geçici süreyle görev yapma teklifini kabul ederek Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Atko Grup Pendikspor ile Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında takımın doktoru olarak görev yaptı.Kazdal, AA muhabirine, takıma katkı sağlamaktan gurur duyduğunu söyledi.Yaklaşık 4 yıldır kentte görev yaptığını dile getiren Kazdal, "Geldiğim günden bu yana takımı sahada ve statta destekliyorum." dedi.Kazdal, aynı zamanda bu yıl Çaykur Rizespor'un altyapısında sorumlu doktor olarak da görev aldığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Görevinin iki maçın ardından sona erdiğini aktaran Kazdal,diye konuştu.Arkadaşları ve yakınlarının kendisini yeşil sahada görmesi nedeniyle şaşırdığını anlatan Kazdal,açıklamasını yaptı.Kendisi için keyifli ve güzel anılar biriktirdiğini belirten Kazdal,ifadelerini kullandı.