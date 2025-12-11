11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Stephen Curry 5 maçlık aranın ardından Cuma günü dönüyor

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, sol quad sakatlığı nedeniyle kaçırdığı beş maçın ardından Cuma günü Minnesota Timberwolves karşısında sahaya dönmeye hazırlanıyor.

calendar 11 Aralık 2025 12:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Stephen Curry 5 maçlık aranın ardından Cuma günü dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, sol quad sakatlığı nedeniyle kaçırdığı beş maçın ardından Cuma günü Minnesota Timberwolves karşısında sahaya dönmeye hazırlanıyor.

Warriors, Curry'nin Çarşamba günü Chase Center'daki antrenmanın tamamında yer aldığını açıkladı.

Teknik direktör Steve Kerr, antrenman sonrası Curry'nin durumunu doğruladı. NBA Kupası fikstürü nedeniyle dört gündür maç yapmayan Warriors'ın bu boşluk, yıldız oyuncunun iyileşme sürecine ek zaman sağladı.


Kerr, "Cuma günü için günü gününe bakıyoruz ama iyi görünüyor," ifadelerini kullandı.

Curry'nin yokluğunda Warriors 3-2'lik bir performans ortaya koydu; özellikle Doğu turunda 2-1'lik bir derece elde etti. Takım, Philadelphia, Cleveland ve Chicago'yu Curry olmadan mağlup etmeyi başardı.

Curry, 26 Kasım'da Houston karşısında quad sakatlığı yaşamıştı ve üç maçlık deplasman sürecinde Bay Area'da sağlık ekibiyle çalışmıştı. Bu, Curry'nin bu sezonki ikinci yokluğu; Ekim ayında ağır bir hastalık nedeniyle üç maç kaçırmıştı.

NBA sezonunu oynayan Curry, hâlâ elit bir seviyede üretim yapıyor. Sezon boyunca %39.1 üçlük isabeti, 4.0 asist ortalamalarıyla oynuyor. Bu sezon çıktığı 16 maçın 7'sinde 30+, üçünde ise 40+ sayı attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.