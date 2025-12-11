Anadolu Efes'te sakatlık açıklaması: Burak Can Yıldızlı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Burak Can Yıldızlı, sağ el bileğindeki kırık nedeniyle en az bir ay forma giyemeyecek.



Lacivert-beyazlı kulüpten 31 yaşındaki basketbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeye ver verildi:



"Sağ el bileğindeki ağrı sebebiyle Aliağa Petkimspor maçına çıkamayan ve yapılan tetkikler neticesinde bileğinde kırık tespit edilen Burak Can Yıldızlı, sahalardan 4-6 hafta uzak kalacak."



