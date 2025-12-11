Augusto: 'Rizespor, Avrupa'ya gidebilir!'

Çaykur Rizesporlu futbolcu Loide Antonio Augusto, "Ligin ilk beş sırasında olmamız kimseyi şaşırtmamalı bence. Bunu zorlayabilecek, Avrupa'ya gidebilecek kapasiteye sahibiz." dedi.ikas Eyüpspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdüren yeşil-mavili takımın antrenmanı öncesinde Augusto, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Rize'ye adapte olmasının belli bir süre aldığını belirten 25 yaşındaki futbolcu,şeklinde konuştu.Angolalı sağ kanat, teknik direktör değişimiyle farklı bir yapıya büründüklerini vurgulayarak" ifadelerini kullandı.Yeşil-mavili takımın hedeflerine yönelik de açıklamalarda bulunan Augusto, şunları kaydetti:Rize şehri ile ilgili düşüncelerini de aktaran Augusto,dedi.