11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Augusto: "Rizespor, Avrupa'ya gidebilir!"

Çaykur Rizespor futbolcusu Loide Antonio Augusto, Avrupa'ya gidebilecek kapasitede olduklarını söyledi.

calendar 11 Aralık 2025 14:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Augusto: 'Rizespor, Avrupa'ya gidebilir!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Çaykur Rizesporlu futbolcu Loide Antonio Augusto, "Ligin ilk beş sırasında olmamız kimseyi şaşırtmamalı bence. Bunu zorlayabilecek, Avrupa'ya gidebilecek kapasiteye sahibiz." dedi.

ikas Eyüpspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdüren yeşil-mavili takımın antrenmanı öncesinde Augusto, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rize'ye adapte olmasının belli bir süre aldığını belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Daha önce Türkiye'de, Alanyaspor'da iki yıl oynamıştım. Buraya geldiğimde de çok iyi karşılandım. Farklı bir yapıda oynuyoruz burada. Buna adapte sağlamam bir belli bir süre aldı. Şu anda kendimi çok daha iyi hissediyorum ve takımıma asistlerle ve gollerle katkı sağlamak istiyorum." şeklinde konuştu.


Angolalı sağ kanat, teknik direktör değişimiyle farklı bir yapıya büründüklerini vurgulayarak, "Yeni gelen hocamızla yeni bazı fikirler ortaya çıkarma şansımız oldu. Bizim için farklı bir oksijen diyebilirim. Yeni hocanın gelmesiyle farklı bir yapıya bürünmeye çalışıyoruz. Bunun yansımaları da göreceğiz ilerleyen zamanda." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili takımın hedeflerine yönelik de açıklamalarda bulunan Augusto, şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu çok net söylemek istiyorum biz kapasite sahibi bir takımız, belli bir potansiyelimiz var. Ligin ilk beş sırasında olmamız kimseyi şaşırtmamalı bence. Bunu zorlayabilecek, Avrupa'ya gidebilecek kapasiteye sahibiz. Türk ligi çok farklı bir lig, belli noktalarda zorlukları olan bir lig. Bir anda çok yukarıda olan bir takım kendini aşağıda bulabiliyor, aşağıda olan bir takım kendini bir anda yukarıda bulabiliyor. Biz Eyüpspor ile oynayacağımız ilk maçta galip gelerek bunu bir seriye bağlayıp yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz."

Rize şehri ile ilgili düşüncelerini de aktaran Augusto, "Rize, kendinizi futbola konsantre etmeniz için çok uygun bir yer. Çok sakin bir şehir o sakinliğin içerisinde genelde dinlenip antrenman yapıp böyle bir rutin içindeyiz." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.