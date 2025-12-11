Göztepe deplasman karnesine güveniyor

Trendyol Süper Lig'de 2025 yılı ve devrenin son deplasman maçında pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe, dış saha performansıyla bu sezon kritik puanlar topladı.



Gaziantep'e mutlak 3 puan hedefiyle gidecek sarı-kırmızılılar, gurbette oynadığı 8 maçın 4'ünü kazandı. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan, 2 maçını da kaybeden Göztepe 14 puan toplamayı başardı.



Geçen sezon sadece deplasmanlarda 3 galibiyet alabilen Göztepe, bu seneki performansıyla zorlu Gaziantep FK maçı öncesi taraftarına umut aşıladı. Dış sahada Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'yı 2-0, Antalyaspor'u da 2-0 yenmeyi başaran Göztepe, Kayserispor'la 1-1, Eyüpspor'la 0-0 berabere kaldı.



Göztepe, Alanyaspor ve Galatasaray deplasmanlarında ise puan alamadı. Alanyaspor karşısında 1-0 kaybedip ilk yenilgisini alan Göz-Göz, Galatasaray maçından da 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen 26 puanlı Göztepe, Gaziantep FK ile oynadığı son 8 maçın sadece 1'ini kazanabildi.



2019 yılından bu yana oynanan maçlarda sarı-kırmızılılar rakibine 2 kez kaybetti, 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de kırmızı kart cezalısı orta saha Brezilyalı Rhaldney'in yanı sıra sakatlığı devam eden Ürdünlü golcü İbrahim Sabra, müsabakada görev alamayacak.



