11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Göztepe deplasman karnesine güveniyor

Göztepe, bu sezon deplasmanda topladığı 14 puanla umut verirken, Gaziantep FK sınavına kritik eksiklerle çıkacak.

calendar 11 Aralık 2025 14:42
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de 2025 yılı ve devrenin son deplasman maçında pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe, dış saha performansıyla bu sezon kritik puanlar topladı.

Gaziantep'e mutlak 3 puan hedefiyle gidecek sarı-kırmızılılar, gurbette oynadığı 8 maçın 4'ünü kazandı. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan, 2 maçını da kaybeden Göztepe 14 puan toplamayı başardı.

Geçen sezon sadece deplasmanlarda 3 galibiyet alabilen Göztepe, bu seneki performansıyla zorlu Gaziantep FK maçı öncesi taraftarına umut aşıladı. Dış sahada Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'yı 2-0, Antalyaspor'u da 2-0 yenmeyi başaran Göztepe, Kayserispor'la 1-1, Eyüpspor'la 0-0 berabere kaldı.

Göztepe, Alanyaspor ve Galatasaray deplasmanlarında ise puan alamadı. Alanyaspor karşısında 1-0 kaybedip ilk yenilgisini alan Göz-Göz, Galatasaray maçından da 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen 26 puanlı Göztepe, Gaziantep FK ile oynadığı son 8 maçın sadece 1'ini kazanabildi.

2019 yılından bu yana oynanan maçlarda sarı-kırmızılılar rakibine 2 kez kaybetti, 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de kırmızı kart cezalısı orta saha Brezilyalı Rhaldney'in yanı sıra sakatlığı devam eden Ürdünlü golcü İbrahim Sabra, müsabakada görev alamayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
