11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Selim Sayak, başarılarıyla gençlere ilham oluyor!

Milli basketbolcu Selim Sayak, tekerlekli sandalyede elde ettiği başarılarla gençlere ilham oluyor.

calendar 11 Aralık 2025 12:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selim Sayak, başarılarıyla gençlere ilham oluyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tekerlekli sandalye basketbolunda uzun yıllara dayanan kariyerinde hem kulüpler hem de milli takımla önemli başarılar elde eden Selim Sayak, azmi ve mücadelesiyle engelli bireylere ilham oluyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın formasını terleten 42 yaşındaki milli oyuncu Selim Sayak, 6 aylıkken Adana'da yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede yapılan yanlış iğne sonucu engelli kaldı.

Selim Sayak, engelli bir aile dostlarının yönlendirmesiyle 17 yaşında tekerlekli sandalye basketbolu ile tanıştı.


Yaklaşık 25 yıldır profesyonel basketbol oynayan Selim Sayak, kariyerinde 8 Süper Lig, 2 kıtalararası, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 1 Avrupa Challenge Cup şampiyonlukları yaşadı.

Selim Sayak, formasını giydiği A Milli Takım ile 2017'de Avrupa şampiyonluğu, 2009 ve 2013 yıllarında Avrupa ikinciliği, 2019'da Avrupa üçüncülüğü, Rio 2016 Paralimpik Oyunları dördüncülüğü, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları altıncılığı derecelerini elde etti.

- 3 büyük takımla şampiyonluk yaşadı

Selim Sayak, AA muhabirine, başarının kolay elde edilmediğini, bunun için emek ve fedakarlığın önemli olduğunu söyledi.

Basketbolu çok sevdiğini ifade eden Selim, şunları kaydetti:

"Sporda kendimi göstermeye başlayınca iyi kulüplerden teklifler gelmeye başladı. İlk olarak Galatasaray'a transfer oldum. Milli takım kapıları açıldı. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nü okudum. İlerleyen süreçlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlara transfer oldum. Milli takımda büyük başarılar elde ettim. Tekerlekli Sandalye Basketbol tarihinde 3 büyük takımda şampiyonluk yaşayan ilk sporcuyum. Elimden geldiği kadar basketbola başarı elde etmek istiyorum."

Hayatta her alanda mücadele ruhuna sahip olduğunu dile getiren Selim, "Böyle başarılar kazanmak hiç kolay değil, inanılmaz emek ve fedakarlık gerektiriyor. Bir şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Oturarak yada bazı şeyleri göz ardı ederek başarı elde edemiyorsunuz. Dezavantajlı bir insan olmama rağmen hayatta çok mücadele ettim, elde ettiğim bu başarılar emeğimin karşılığı oldu. Böyle bir kariyere sahip olduğum için çok gururluyum." şeklinde konuştu.

Selim Sayak, engelli bireylere evde oturmak yerine mutlaka yapabilecekleri bir sporla tanışmaları ve topluma karışmaları tavsiyesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.