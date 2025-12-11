Selim Sayak, başarılarıyla gençlere ilham oluyor!

Tekerlekli sandalye basketbolunda uzun yıllara dayanan kariyerinde hem kulüpler hem de milli takımla önemli başarılar elde eden Selim Sayak, azmi ve mücadelesiyle engelli bireylere ilham oluyor.Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın formasını terleten 42 yaşındaki milli oyuncu Selim Sayak, 6 aylıkken Adana'da yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede yapılan yanlış iğne sonucu engelli kaldı.Selim Sayak, engelli bir aile dostlarının yönlendirmesiyle 17 yaşında tekerlekli sandalye basketbolu ile tanıştı.Yaklaşık 25 yıldır profesyonel basketbol oynayan Selim Sayak, kariyerinde 8 Süper Lig, 2 kıtalararası, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 1 Avrupa Challenge Cup şampiyonlukları yaşadı.Selim Sayak, formasını giydiği A Milli Takım ile 2017'de Avrupa şampiyonluğu, 2009 ve 2013 yıllarında Avrupa ikinciliği, 2019'da Avrupa üçüncülüğü, Rio 2016 Paralimpik Oyunları dördüncülüğü, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları altıncılığı derecelerini elde etti.Selim Sayak, AA muhabirine, başarının kolay elde edilmediğini, bunun için emek ve fedakarlığın önemli olduğunu söyledi.Basketbolu çok sevdiğini ifade eden Selim, şunları kaydetti:Hayatta her alanda mücadele ruhuna sahip olduğunu dile getiren Selim, "şeklinde konuştu.Selim Sayak, engelli bireylere evde oturmak yerine mutlaka yapabilecekleri bir sporla tanışmaları ve topluma karışmaları tavsiyesinde bulundu.