NBA'in eski süperstarı ve Hall of Fame oyuncu Steve Nash, Shai Gilgeous-Alexander'ın bu sezonki tarihi skor performansından büyük övgüyle bahsetti.
NBA on Prime yayınında konuşan Nash, Gilgeous-Alexander'ın hücum verimliliğini direkt olarak Michael Jordan ile karşılaştırdı.
Nash şöyle dedi:
"Hücumda bu adam, istatistiksel olarak Michael Jordan gibi isimlerin havasına girmeye başladı. Bu lafı etmek belki biraz 'günah' ama rakamlara bakın. Tüm zamanlarda 30 sayı ortalamayla oynayanlar arasında en yüksek true shooting yüzdesine sahip. Üçlük yüzdesinde ikinci. İki sayı yüzdesi yüzde 60. Lige en çok faul alan oyuncu; ve tüm bunları yaparken 30 sayı ortalayan biri için tarihteki en düşük top kaybı oranına sahip."
"Bu saf mükemmellik. İzlemesi inanılmaz. Bu adama alışıp sıradanlaşmayın."
Gilgeous-Alexander şu anda kariyerinin en iyi dönemi olan 32.8 sayı ortalamasıyla oynuyor. %56 saha içi isabeti, %44 üçlük yüzdesi, ayrıca 6.4 asist ve 4.7 ribaund ortalamaları var.
Kanadalı yıldızın bu tarihi performansı, Thunder'ın da şampiyon ünvanını korumaya aday olduğu tarihi sezon başlangıcına yön veriyor.
