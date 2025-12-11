NBA'in eski süperstarı ve Hall of Fame oyuncu Steve Nash, Shai Gilgeous-Alexander'ın bu sezonki tarihi skor performansından büyük övgüyle bahsetti.NBA on Prime yayınında konuşan Nash, Gilgeous-Alexander'ın hücum verimliliğini direkt olarak Michael Jordan ile karşılaştırdı.Nash şöyle dedi:Gilgeous-Alexander şu anda kariyerinin en iyi dönemi olan 32.8 sayı ortalamasıyla oynuyor. %56 saha içi isabeti, %44 üçlük yüzdesi, ayrıca 6.4 asist ve 4.7 ribaund ortalamaları var.Kanadalı yıldızın bu tarihi performansı, Thunder'ın da şampiyon ünvanını korumaya aday olduğu tarihi sezon başlangıcına yön veriyor.