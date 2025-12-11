11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Nash: "SGA, Michael Jordan'ın skor seviyelerine çoktan ulaştı"

NBA'in eski süperstarı ve Hall of Fame oyuncu Steve Nash, Shai Gilgeous-Alexander'ın bu sezonki tarihi skor performansından büyük övgüyle bahsetti.

calendar 11 Aralık 2025 12:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Nash: 'SGA, Michael Jordan'ın skor seviyelerine çoktan ulaştı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA'in eski süperstarı ve Hall of Fame oyuncu Steve Nash, Shai Gilgeous-Alexander'ın bu sezonki tarihi skor performansından büyük övgüyle bahsetti.

NBA on Prime yayınında konuşan Nash, Gilgeous-Alexander'ın hücum verimliliğini direkt olarak Michael Jordan ile karşılaştırdı.

Nash şöyle dedi:


"Hücumda bu adam, istatistiksel olarak Michael Jordan gibi isimlerin havasına girmeye başladı. Bu lafı etmek belki biraz 'günah' ama rakamlara bakın. Tüm zamanlarda 30 sayı ortalamayla oynayanlar arasında en yüksek true shooting yüzdesine sahip. Üçlük yüzdesinde ikinci. İki sayı yüzdesi yüzde 60. Lige en çok faul alan oyuncu; ve tüm bunları yaparken 30 sayı ortalayan biri için tarihteki en düşük top kaybı oranına sahip."

"Bu saf mükemmellik. İzlemesi inanılmaz. Bu adama alışıp sıradanlaşmayın."

Gilgeous-Alexander şu anda kariyerinin en iyi dönemi olan 32.8 sayı ortalamasıyla oynuyor. %56 saha içi isabeti, %44 üçlük yüzdesi, ayrıca 6.4 asist ve 4.7 ribaund ortalamaları var.

Kanadalı yıldızın bu tarihi performansı, Thunder'ın da şampiyon ünvanını korumaya aday olduğu tarihi sezon başlangıcına yön veriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
