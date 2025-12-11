11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Gaziantep Basketbol liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor

Gaziantep Basketbol, uzun bir dönemin ardından ulaştığı liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor.

11 Aralık 2025 13:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep Basketbol liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, uzun bir dönemin ardından ulaştığı liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor.

Ligde çıktığı 13 maçta 11 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Gaziantep Basketbol, topladığı 24 puanla zirvede yer alıyor.

Son 4 maçını namağlup tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, başarılı serisini sürdürerek liderliğini korumayı hedefliyor.


- Takımın sisteme adapte olmasından memnun

Takımın Başantrenörü Şemsettin Baş, AA muhabirine, sezon başından bu yana çok iyi çalıştıklarını, bazı sakatlıklar ve aksiliklere rağmen takım olarak emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.

Ligde zorlu ekiplerin bulunduğunu ve bu başarıyı elde etmenin kolay olmadığını vurgulayan Baş, şöyle konuştu:

"Çocuklar inanılmaz karakter koydu, mücadele edip liderlik koltuğuna oturdu. 13 maçta 11 galibiyet almak bu dönemde kolay bir şey değil. Takım olarak özellikle sisteme bağlı kaldığımızda, sistemi oynadığımızda çok daha iyi ve tehlikeli bir ekip oluyoruz. İç sahadaki tüm maçları daha agresif oynuyoruz. Bunu deplasmanlara da yaymak istiyoruz. Özellikle bu hafta oynayacağımız Ankara deplasmanı çok önemli. Bizi orada zorlu ve çetin bir maç bekliyor."

Göreve geldiğinde takımın alt sıralarda olduğunu ve kendi sistemini oturtmaya çalıştığını ve geçen sezon play-off'a kaldıklarını hatırlatan Baş, bu sezon ise oyuncularının sistemi kabullenip adapte olmasının, sonuçlardan bağımsız olarak kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

- Üst sıraları korumak istiyor

Her maçı kazanmak istediklerini belirten Baş, şunları kaydetti:

"Buralara gelmek çok zor. Çok emek verdik. Liderlik koltuğuna çıkmak meşakkatli ve uzun bir yol. Burada kalmak, bunu sürdürmek de çok zor. Bunu sürdürmek için hem daha fazla çalışmamız hem daha disiplinli ve daha konsantre olmamız gerekiyor. Biz de burada kalmak istiyoruz. Hem taraftarlarımızdan hem Gaziantep basınından hem de siyasetçilerimizden destek bekliyoruz. Çünkü Gaziantep çok daha fazlasını hak ediyor."

Oyunculardan Utku Yücedağ ise alınan sonuçlardan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Yücedağ, sezon başında bir hedef koyduklarını ve bu doğrultuda ilerlediklerini belirterek, "Hak ettiğimiz yere geldiğimiz için mutluyuz, şimdi bunu korumak için çalışacağız. Umarım sezonu bu şekilde tamamlarız." ifadelerini kullandı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
