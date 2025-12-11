Enner Valencia'ya ülkesinden büyük onur!

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, ülkesinde ödüllendirildi.
Yıldız golcü, Ekvador Milli Takımı tarihinin en golcü ismi olmasından dolayı sportif başarıları nedeniyle "Onur Nişanı" ile ödüllendirildi.
36 yaşındaki yıldız, Ekvador Milli Takımı'nda çıktığı 103 maçta 48 gol ile zirvede bulunuyor.
Güncel olarak Meksika ekibi Pachuca'da forma giyen Valencia, 42 maçta 11 gol kaydetti. Ekvadorlu efsane, Fenerbahçe kariyerinde ise 116 maçta 59 gol, 17 asistlik performans sergilemişti.
