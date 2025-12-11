11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Dereck Lively II sezonu kapattı

Dallas Mavericks, pivot Dereck Lively II'nin 2025-26 sezonunun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.

calendar 11 Aralık 2025 12:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Dereck Lively II sezonu kapattı
ESPN'den Shams Charania ve Tim MacMahon'ın doğrulaması üzerine, Lively'nin devam eden rahatsızlığını gidermek için sağ ayak üzerine sezonu kapatan bir operasyon geçireceği, ancak tam iyileşme beklendiği ifade edildi.

Genç oyuncu bu sezon yalnızca 7 maçta süre alabildi ve maç başına 4.3 sayı, 5.3 ribaund ve 1.9 blok üretti. 21 yaşındaki Lively'nin, Klay Thompson ve Anthony Davis'in yanında çember koruması ve pota altı sertliği sağlayan önemli bir uzun olması planlanıyordu.


Sakatlık, sezonun zorlu bir döneminde geldi. Dallas şu anda 9-16 derecesiyle sıkıntılı bir tabloya sahip. Takım, 10 maçta 19.6 sayı ve 10.2 ribaund ortalamalarıyla oynayan Anthony Davis'e büyük ölçüde güveniyor. Ayrıca D'Angelo Russell, çıktığı 21 maçta 11.2 sayı ve 4.3 asist katkısı veriyor.

Diğer önemli katkı veren isimler arasında Klay Thompson (11.0 sayı), P.J. Washington (15.9 sayı) ve çaylak yıldız Cooper Flagg (17.3 sayı) bulunuyor. Ancak Lively'nin kaybı, Mavericks'in rotasyonunda kritik bir uzun eksikliği yaratmış durumda. Bu süreçte Daniel Gafford ve Dwight Powell'ın hem ilk beş hem de bench rotasyonunda daha büyük roller üstlenmesi bekleniyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
