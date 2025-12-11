Dallas Mavericks, pivot Dereck Lively II'nin 2025-26 sezonunun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.ESPN'den Shams Charania ve Tim MacMahon'ın doğrulaması üzerine, Lively'nin devam eden rahatsızlığını gidermek için sağ ayak üzerine sezonu kapatan bir operasyon geçireceği, ancak tam iyileşme beklendiği ifade edildi.Genç oyuncu bu sezon yalnızca 7 maçta süre alabildi ve maç başına 4.3 sayı, 5.3 ribaund ve 1.9 blok üretti. 21 yaşındaki Lively'nin, Klay Thompson ve Anthony Davis'in yanında çember koruması ve pota altı sertliği sağlayan önemli bir uzun olması planlanıyordu.Sakatlık, sezonun zorlu bir döneminde geldi. Dallas şu anda 9-16 derecesiyle sıkıntılı bir tabloya sahip. Takım, 10 maçta 19.6 sayı ve 10.2 ribaund ortalamalarıyla oynayan Anthony Davis'e büyük ölçüde güveniyor. Ayrıca D'Angelo Russell, çıktığı 21 maçta 11.2 sayı ve 4.3 asist katkısı veriyor.Diğer önemli katkı veren isimler arasında Klay Thompson (11.0 sayı), P.J. Washington (15.9 sayı) ve çaylak yıldız Cooper Flagg (17.3 sayı) bulunuyor. Ancak Lively'nin kaybı, Mavericks'in rotasyonunda kritik bir uzun eksikliği yaratmış durumda. Bu süreçte Daniel Gafford ve Dwight Powell'ın hem ilk beş hem de bench rotasyonunda daha büyük roller üstlenmesi bekleniyor.