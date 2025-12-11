11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Fenerbahçe Beko, Monaco'ya konuk olacak!

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 15. haftasında Monaco'ya konuk olacak.

calendar 11 Aralık 2025 13:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 15. haftasında 12 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak.

Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Euroleague'de oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Monaco'ya üstünlük kurarak üst üste 6. galibiyetini almaya çalışacak.


Organizasyonun geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 8. sırada girdi. Fenerbahçe Beko'nun 14. haftada Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynaması gereken mücadele ertelenmişti.

Euroleague'de çıktığı müsabakaların 9'unu kazanan ve 5'inden mağlup ayrılan Monaco ise ikinci sırada yer aldı.

- İki takım arasında 15. randevu

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Monaco ile 15. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli takım, 2021-2022 sezonundan bu yana Fransa ekibi ile organizasyonda yaptığı 14 maçta 8 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.

İki takım, son olarak geçen sezon Euroleague finalinde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, Monaco'ya 81-70 üstünlük kurarak Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci şampiyonluğunu elde etti.

  
