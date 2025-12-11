11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Recep Uçar'dan bahis soruşturması açıklaması!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Eyüpspor ile karşılaşacakları mücadele öncesi konuştu.

calendar 11 Aralık 2025 14:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Recep Uçar'dan bahis soruşturması açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında ikas Eyüpspor ile yapacakları maça ilişkin, "Cumartesi günü sahamızda oynayacağımız maç bir başlangıç. Bizim adımıza bir nevi yeni bir milat." dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, deplasmanda oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının puan olarak kendilerini tatmin etmemesine rağmen takımın enerjisi ve pozisyon bulma anlamında mutlu olduklarını söyledi.

Ligde 13 Aralık Cumartesi günü sahalarında ikas Eyüpspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Uçar, rakiplerinin oyuncu kalitesi açısından ligin üst seviyedeki takımlarından biri olduğunu belirtti.


Eyüpspor'un sezon başından itibaren istediği sonuçları alamadığını dile getiren Uçar, "Son dönemlerde gerek oyunlarında gerekse bireysel performanslarında yukarıya çıkış var. En son Gaziantep gibi zorlu bir deplasmanda aldıkları galibiyet bunun göstergesi. İyi bir teknik adamları var. Orhan hoca önemli işler yapıyor." ifadelerini kullandı.

Uçar, Eyüpspor ile zorlu bir maça çıkacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Başladığımız süreçten itibaren oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Anlatmak ve oynamak istediğimiz oyunu antrenmanlarla geliştirmeye çalışıyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Kendi oyunumuzu sahaya en iyi şekilde yansıtıp taraftarımızı da oyun ve skor anlamında mutlu edebilecek bir sonuç almak istiyoruz."

- " Bizim adımıza bir nevi yeni bir milat"

Recep Uçar, en büyük destekçileri olan taraftara Eyüpspor maçında ihtiyaç duyacaklarını vurguladı.

Amaçlarının ligde alt sıralardan kurtulabilmek olduğunu ifade eden Uçar, "Alt sıralardan kurtulduğumuzda da inanın bu çocuklarla, Rize camiasıyla beraber farklı hedefler koymak istiyoruz. Cumartesi günü sahamızda oynayacağımız maç bir başlangıç. Bizim adımıza bir nevi yeni bir milat. Umarım hem arzu ettiğimiz oyun hem de arzu ettiğimiz sonuç cumartesi günü stadımızda ortaya çıkar." diye konuştu.

Takımın yakaladığı pozisyonları değerlendirebilme yüzdesinin sezon başından bu yana yüksek olmadığını aktaran Uçar, "Yediğimiz gol sayısını da mümkün olduğunca biraz daha aşağı çekmemiz gerekiyor. En temel eksikliklerimiz şu an itibarıyla bunlar gözüküyor. Ama bizim birinci amacımız o enerjiyi, kazanma isteğini yukarıya çıkarabilmek. Bunu da hep beraber yapacağız." dedi.

Uçar, transfer konusunda bir değerlendirme yapacaklarına değinerek, "Belki eksik gördüğümüz belirli noktalara dokunabiliriz. Rizespor'un öncelikle halletmesi gereken sorunu transfer değil. Mevcut oyunu geliştirebilmek, kaliteli oyuncularımızın verimini daha yukarıya çekebilmek." ifadelerini kullandı.

- "Kupada gerçekten güzel hayaller kurmak istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası'nın değerli bir hedef olduğunu aktaran Uçar, şöyle devam etti:

"Geçen sezon yarı final oynadık ve bütün oyuncularımızı kullanabilmiştik. Burada da açıkçası geniş bir kadromuz var. İki tane hedef koyabilecek bir kadroya sahibiz. Çaykur Rizespor olarak bu sene kupada gerçekten güzel hayaller kurmak istiyoruz. Ciddi hedeflerimiz var. Bir final oynamak neden olmasın? Bunun için sonuna kadar oyuncularımızla isteyeceğiz, asılacağız. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz."

Uçar, "Futbolda bahis" soruşturmasına da değinerek, kimsenin tasvip edebileceği bir durum olmadığını vurguladı.

Sporcular, yöneticiler ve kulüp sorumlularının bahsin hiçbir tarafında olmaması gerektiğine dikkati çeken Uçar, "Bu konuda belki de spor kamuoyunun, hatta kulüplerimizin, oyuncularımızın dahi ciddi bir bilgilendirmeden eksik olduklarını düşünüyorum. Çünkü o eksiklikten dolayı bazı alt liglerde oynayan oyuncularımızın birçoğunun yaptıkları eylemin yasa dışı olduğunu bilmeyen insanlar dahi olduğu kulağımıza geliyor. Dolayısıyla operasyonlar doğru olabilir ama zamanlama ve biraz da bilgilendirme eksikliği açısından sorunlar olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.