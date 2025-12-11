Recep Uçar'dan bahis soruşturması açıklaması!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında ikas Eyüpspor ile yapacakları maça ilişkin, "Cumartesi günü sahamızda oynayacağımız maç bir başlangıç. Bizim adımıza bir nevi yeni bir milat." dedi.Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, deplasmanda oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının puan olarak kendilerini tatmin etmemesine rağmen takımın enerjisi ve pozisyon bulma anlamında mutlu olduklarını söyledi.Ligde 13 Aralık Cumartesi günü sahalarında ikas Eyüpspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Uçar, rakiplerinin oyuncu kalitesi açısından ligin üst seviyedeki takımlarından biri olduğunu belirtti.Eyüpspor'un sezon başından itibaren istediği sonuçları alamadığını dile getiren Uçar, "Son dönemlerde gerek oyunlarında gerekse bireysel performanslarında yukarıya çıkış var. En son Gaziantep gibi zorlu bir deplasmanda aldıkları galibiyet bunun göstergesi. İyi bir teknik adamları var. Orhan hoca önemli işler yapıyor." ifadelerini kullandı.Recep Uçar, en büyük destekçileri olan taraftara Eyüpspor maçında ihtiyaç duyacaklarını vurguladı.Amaçlarının ligde alt sıralardan kurtulabilmek olduğunu ifade eden Uçar,diye konuştu.Takımın yakaladığı pozisyonları değerlendirebilme yüzdesinin sezon başından bu yana yüksek olmadığını aktaran Uçar,dedi.Uçar, transfer konusunda bir değerlendirme yapacaklarına değinerek,ifadelerini kullandı.Ziraat Türkiye Kupası'nın değerli bir hedef olduğunu aktaran Uçar, şöyle devam etti:Sporcular, yöneticiler ve kulüp sorumlularının bahsin hiçbir tarafında olmaması gerektiğine dikkati çeken Uçar,diye konuştu.