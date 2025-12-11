Samsunspor taraftarı, AEK maçı öncesi Atatürk Anıtı'nda nöbet tuttu

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5'inci haftasında evinde Yunanistan ekibi AEK Atina'yı ağırlayacak.



Kırmızı-beyazlı takımın taraftarı, sosyal medyada AEK'li bazı grupların Atatürk Anıtı çevresinde provokatif görüntüler verebileceği yönündeki paylaşımlar üzerine dün akşam saatlerinden itibaren Anıt Park'ta toplandı.



Taraftarlar, gece boyunca bölgeden ayrılmayarak olası bir provokasyona karşı bekleyişlerini sürdürdü. Sabah saatlerine kadar anıt çevresinde nöbet tutan Samsunspor taraftarları, herhangi bir olumsuz durum yaşamadı. Samsunspor - AEK Atina karşılaşması, bu akşam saat 20.45'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.



