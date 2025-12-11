Girona'dan Dominik Livakovic için açıklama!

Girona Teknik Direktörü Michel, Dominik Livakovic konusunda sessizliğini bozdu ve krizin perde arkasını ilk kez anlattı.



Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Hırvat kaleci, İspanya'da bir dakika bile forma giymedi. Bu durum Livakovic'in sabrını taşırırken, Míchel'in açıklamaları krizin sanılandan daha büyük olduğunu ortaya koydu.



"OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Livakovic'in beklenmedik çıkışıyla şoke olduğunu söyleyen Michel,dedi.Michel son olarak,ifadeleriyle sözlerini noktaladı.Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Livakovic, durumunu sarı-lacivertli yönetime de iletti. Öte yandan Genoa'nın ilgisine de "diyerek olumsuz yanıt verdi.