11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Girona'dan Dominik Livakovic için açıklama!

Girona Teknik Direktörü Michel, 30 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic konusunda sessizliğini bozdu ve krizin perde arkasını ilk kez açıkladı.

calendar 11 Aralık 2025 17:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Girona Teknik Direktörü Michel, Dominik Livakovic konusunda sessizliğini bozdu ve krizin perde arkasını ilk kez anlattı.

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Hırvat kaleci, İspanya'da bir dakika bile forma giymedi. Bu durum Livakovic'in sabrını taşırırken, Míchel'in açıklamaları krizin sanılandan daha büyük olduğunu ortaya koydu.

"OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ" 



Livakovic'in beklenmedik çıkışıyla şoke olduğunu söyleyen Michel, "Bana artık burada oynamak istemediğini söyledi. Gazzaniga, 38 derece ateşle ve gripliyken kupa maçında kaleye geçti çünkü Livaković görev almak istemedi. Bu beni gerçekten kızdırdı." dedi.

DÜNYA KUPASI VE AYRILIK PLANI

Michel son olarak, "Dünya Kupası'nda oynamak istiyor ve bunun için başka bir kulübe gitmeyi düşünüyor." ifadeleriyle sözlerini noktaladı. 

GENOA'YA OLUMSUZ YANIT

Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Livakovic, durumunu sarı-lacivertli yönetime de iletti. Öte yandan Genoa'nın ilgisine de "Geri dönmek istiyorum" diyerek olumsuz yanıt verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
