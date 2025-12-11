Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, sol bek transfer için görüşmelere başlayacak.
STADYUMDAN TAKİP EDECEK
Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber Avrupa Liginde bu akşam (11 Aralık Perşembe) oynanacak olan Young Boys-Lille maçını stadyumdan takip edecek.
MAÇ SONRASI GÖRÜŞME
Serkan Reçber maç sonrası listelerinde yer alan Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam'ın transferi için kulübün yetkilileriyle görüşme yapacak.
Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçlardaki performansıyla dikkat çeken Hadjam'in siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Young Boys forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan genç futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Hadjam'ın, Young Boys ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
STADYUMDAN TAKİP EDECEK
Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber Avrupa Liginde bu akşam (11 Aralık Perşembe) oynanacak olan Young Boys-Lille maçını stadyumdan takip edecek.
MAÇ SONRASI GÖRÜŞME
Serkan Reçber maç sonrası listelerinde yer alan Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam'ın transferi için kulübün yetkilileriyle görüşme yapacak.
Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçlardaki performansıyla dikkat çeken Hadjam'in siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Young Boys forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan genç futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Hadjam'ın, Young Boys ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.