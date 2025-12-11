11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Beşiktaş, Jaouen Hadjam için görüşmelere başlıyor!

Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber, Young Boys-Lille maçını stadyumdan izleyecek. Reçber, maç sonrası Young Boys futbolcu Jaouen Hadjam için yetkililer ile görüşme gerçekleştirecek.

11 Aralık 2025 17:00
Haber: Sporx.com
Beşiktaş, Jaouen Hadjam için görüşmelere başlıyor!
Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, sol bek transfer için görüşmelere başlayacak.

STADYUMDAN TAKİP EDECEK

Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber Avrupa Liginde bu akşam (11 Aralık Perşembe) oynanacak olan Young Boys-Lille maçını stadyumdan takip edecek.

MAÇ SONRASI GÖRÜŞME

Serkan Reçber maç sonrası listelerinde yer alan Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam'ın transferi için kulübün yetkilileriyle görüşme yapacak.

Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçlardaki performansıyla dikkat çeken Hadjam'in siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Young Boys forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan genç futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Hadjam'ın, Young Boys ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
