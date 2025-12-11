11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Fenerbahçeli Youssef En Nesyri'ye milli davet

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Youssef En Nesyri ve Sarı-Lacivertliler'in Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer aldı.

calendar 11 Aralık 2025 17:55 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 18:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçeli Youssef En Nesyri'ye milli davet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek olan Fas, turnuvaya katılacak olan kadroyu açıkladı.

Fenerbahçe'nin forveti Youssef En-Nesyri açıklanan kadroda yer aldı.

Golcü oyuncunun dışında Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat da Fas kadrosuna çağırıldı.


Fas'ın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane)

Savunma: Achraf Hakimi (PSG), Romain Saiss (Al Sadd), Nayef Aguerd (O. Marseille), Noussair Mazraoui (Manchester United)

Orta Saha: Sofyan Amrabat (Real Betis), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona)

Forvetler: Brahim Diaz (Real Madrid), Youssef En-Nesyri (Fenerbahce), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)

Fas Milli Takımı, AFCON turnuvasındaki ilk maçını Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda Komorlar karşısında oynayacak.




 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.