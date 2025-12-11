11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Brezilya'da Elan Ricardo kararı: Beşiktaş'a geri dönüyor

Athletico Paranaense, Elan Ricardo'nun kiralık sözleşmesini erken bitirip oyuncuyu Beşiktaş'a geri göndermeye karar verdi.

calendar 11 Aralık 2025 17:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Brezilya'da Elan Ricardo kararı: Beşiktaş'a geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan ve bu sezonun başında Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralanan Elan Ricardo ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

RTI Esporte'nin haberine göre Athletico Paranaense, genç orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun kiralık sözleşmesini planlanandan önce feshederek 21 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş'a geri gönderme kararı aldı.

Haberde yer alan bilgilere göre Brezilya ekibi, satın alma opsiyonu 5 milyon euro olan oyuncunun performansı ve maliyetinin, transferi kalıcı hâle getirmek için yeterli gerekçe sunmadığını değerlendirdi.


7 MAÇ, 1 GOL

Bu sezon Athletico Paranaense formasıyla yalnızca 7 resmi maçta görev alan ve 1 gol atan Ricardo, gösterdiği fiziksel kapasiteye rağmen kadroda istikrar sağlayamadığı, iç rekabetin de etkisiyle düzenli süre bulamayan Kolombiyalı futbolcunun kiralık döneminin uzatılması da gündeme gelmediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA RESMİ MAÇA ÇIKMADI

Beşiktaş'ın 2025 Ocak ayında La Equidad'dan 1,9 milyon euroya transfer ettiği Ricardo, siyah-beyazlı kulüpte henüz resmi bir maçta forma giymeden Brezilya ekibine kiralanmıştı.

YENİDEN KİRALANABİLİR

Sözleşmesi 2029'a kadar devam eden genç oyuncunun Beşiktaş'a dönüşünün ardından yeniden kiralanma ihtimali bulunduğu ifade edildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.