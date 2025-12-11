Beşiktaşlıları mutlu eden Rafa Silva fotoğrafı

Beşiktaş'ta idmanlara çıkmayan ve ayrılmak isteyen Rafa Silva, kısa bir süredir yeniden takımla çalışırken; bu kez siyah-beyazlı taraftarları mutlu eden bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından, Rafa Silva'nın antrenman sırasında güldüğü ve keyifli olduğu bir anın fotoğrafı paylaşıldı.
BİNLERCE YORUM GELDİ
Portekizli yıldızın uzun süre sonra yüzünün güldüğünü gören Beşiktaşlı taraftarlar, kısa sürede bu gelişmeyle ilgili binlerce yorum yazdı.
Rafa Silva gülüyor.📸 pic.twitter.com/u9OuRPSw9g
