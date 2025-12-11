11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Gaziantep FK'den taraftara çağrı!

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, taraftarlara Göztepe maçı için çağrıda bulundu.

11 Aralık 2025 16:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK'den taraftara çağrı!
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahalarında Göztepe ile yapacakları maçta oyuncularına güvendiğini belirtti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Göztepe karşılaşmasının sadece futbolcu ve teknik heyetin değil tüm şehrin maçı olduğunu aktardı.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynadıkları müsabakada iki kez öne geçmelerine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldıklarını ifade eden Yılmaz, "Futbolcularımızın gösterdiği mücadele en az galibiyet kadar değerliydi." ifadesini kullandı.


Pazar günü sahalarında Göztepe ile yapacakları maçın büyük bir önem taşıdığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burak hocamızla güzel bir birliktelik içerisindeyiz ve geleceğe olan hayallerimiz de her geçen gün artıyor. Elbette önemli olan bunu sürdürebilmek. Önümüzde belki de altı puan değerinde bir Göztepe maçı bizleri bekliyor. Bu karşılaşmayı kazanmamız halinde ligde dördüncü sırada bulunan Göztepe'yle aynı puana geleceğiz. Oyuncularımıza, Burak hocamıza, ekibine, hepsine gönülden inanıyorum."

- Taraftara çağrı

Göztepe karşılaşmasının tüm Gazianteplilerin maçı olduğunu aktaran Yılmaz, "Lütfen pazar günü herkes iki saatini bu takıma, bu renklere ayırsın. Biz onları tribüne çekebilmek için tüm fedakarlığı yapıyoruz ve bu takım gerçekten dolu tribünler önünde oynamayı fazlasıyla hak ediyor. Hiç şüphem yoktur, en az 27 bin taraftarımız bir kez daha stadyumda takımlarını destekleyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
