11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Pep Guardiola'dan Galatasaray açıklaması!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Real Madrid maçı sonrası konuştu.

calendar 11 Aralık 2025 16:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Pep Guardiola'dan Galatasaray açıklaması!
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANDA HAZIR DEĞİLİZ"



Maç sonrası açıklamalarda bulunan Guardiola, "Henüz hazır değiliz. Şubat ayında daha iyi olacağız. Bu tür maçlarda daha önce buraya gelip çok daha iyi oynayıp kaybettiğimiz oldu. Oyuncular büyük çaba gösterdi ama geliştirmemiz gereken çok şey var." dedi.

"BÜYÜK HEDEFLER İÇİN SAĞLAM OLMALIYIZ"

Guardiola, takımın daha direkt oynamaya başlaması ve gençleşen kadronun doğal iniş–çıkışlar yaşamasının, maç hakimiyetini zaman zaman kaybettirdiğini belirtti: 

"Topa sahip olmadığımız ve oyunu kontrol etmediğimiz anlarda kötü şeyler oluyor. Bu sezon bunu birkaç kez gördük. Büyük hedefler için daha sağlam olmalıyız."

"6 PUAN ALIRSAK İLK 8'DE OLACAĞIZ"

Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı açıklamada "İlk 8 bizim elimizde. Önce Norveç'e gideceğiz, sonrasında da Galatasaray var. 6 puan alırsak, ilk 8'de olacağız." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
