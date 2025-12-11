Phoenix Suns sahibi Mat Ishbia, Kevin Durant ve Bradley Beal takaslarına ilişkin açık bir değerlendirme yaparak, bu hamlelerin kendisine büyük bir ders olduğunu söyledi.Ancak Ishbia, bunu bir pişmanlık olarak değil, gelecekte yapılacak büyük bir takas için daha olgun bir yaklaşım olarak gördüğünü belirtti.diyen Ishbia, Ryen Russillo Show'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Ishbia, franchise'ın kontrolünü aldıktan kısa süre sonra 2022-23 sezonunun ortasında Kevin Durant'i kadroya katmıştı. Bu hamle karşılığında Mikal Bridges, Cameron Johnson, dört korumasız birinci tur seçimi ve 2028 takas hakkı Brooklyn'e gönderilmişti. Birkaç ay sonra ise Washington Wizards ile yapılan anlaşmada Bradley Beal, Chris Paul, Landry Shamet ve çok sayıda draft hakkı karşılığında Phoenix'e gelmişti.Bu iddialı hamleler Suns'ı hedeflenen şampiyonluğa taşımadı. Durant–Beal–Devin Booker üçlüsü bir kez bile ilk turdan ileri gidemedi, geçen sezon ise takım 36-46 ile playoff dışı kaldı.İki sezon içinde Ishbia, iki şampiyon koçu — Frank Vogel ve Mike Budenholzer — ile çalışıp yollarını ayırdı.Geçtiğimiz yaz ise hem Durant hem Beal takımdan gönderildi ve Suns, Jordan Ott yönetiminde 2025-26 sezonuna 14-11 derecesiyle umut veren bir başlangıç yaptı.Ishbia, yaşanan tüm hayal kırıklıklarına rağmen geleceğe iyimser bakıyor: