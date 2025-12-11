11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Ishbia: "Durant ve Beal hamlelerimiz bana çok şey öğretti"

Phoenix Suns sahibi Mat Ishbia, Kevin Durant ve Bradley Beal takaslarına ilişkin açık bir değerlendirme yaparak, bu hamlelerin kendisine büyük bir ders olduğunu söyledi.

calendar 11 Aralık 2025 16:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Ishbia: 'Durant ve Beal hamlelerimiz bana çok şey öğretti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Phoenix Suns sahibi Mat Ishbia, Kevin Durant ve Bradley Beal takaslarına ilişkin açık bir değerlendirme yaparak, bu hamlelerin kendisine büyük bir ders olduğunu söyledi.

Ancak Ishbia, bunu bir pişmanlık olarak değil, gelecekte yapılacak büyük bir takas için daha olgun bir yaklaşım olarak gördüğünü belirtti.

"Kevin ve Brad harika insanlar. Onlarla ilgili değil. Ama şunu söyleyebilirim: Ne tür oyuncular istediğimizi ve ne tür bir takım olacağımızı yeterince iyi tanımlayamadık — ben tanımlayamadım," diyen Ishbia, Ryen Russillo Show'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Artık o DNA'ya sahibim. Önceden tanımlamamıştık… Bu benim için büyük bir öğrenme deneyimiydi. Ama bu, bir daha büyük bir hamle yapmayacağım anlamına gelmiyor. Eğer Suns'ın kültürüne ve DNA'sına uyuyorsa yaparım, uymuyorsa yapmayız."


Ishbia, franchise'ın kontrolünü aldıktan kısa süre sonra 2022-23 sezonunun ortasında Kevin Durant'i kadroya katmıştı. Bu hamle karşılığında Mikal Bridges, Cameron Johnson, dört korumasız birinci tur seçimi ve 2028 takas hakkı Brooklyn'e gönderilmişti. Birkaç ay sonra ise Washington Wizards ile yapılan anlaşmada Bradley Beal, Chris Paul, Landry Shamet ve çok sayıda draft hakkı karşılığında Phoenix'e gelmişti.

Bu iddialı hamleler Suns'ı hedeflenen şampiyonluğa taşımadı. Durant–Beal–Devin Booker üçlüsü bir kez bile ilk turdan ileri gidemedi, geçen sezon ise takım 36-46 ile playoff dışı kaldı.

İki sezon içinde Ishbia, iki şampiyon koçu — Frank Vogel ve Mike Budenholzer — ile çalışıp yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz yaz ise hem Durant hem Beal takımdan gönderildi ve Suns, Jordan Ott yönetiminde 2025-26 sezonuna 14-11 derecesiyle umut veren bir başlangıç yaptı.

Ishbia, yaşanan tüm hayal kırıklıklarına rağmen geleceğe iyimser bakıyor:
"Artık Phoenix'te ne yapacağımızı, hangi kararları alıp hangilerini almayacağımızı daha iyi anlıyorumVe umarım bundan sonra vereceğimiz kararlar, o dönemde verdiğimiz kararlardan daha iyi sonuçlar doğurur."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.