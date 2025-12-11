10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
2-0
10 Aralık
Real Madrid-M.City
1-2
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
2-2
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-0
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
2-2
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-3
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
2-0

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth zirvesi!

Fenerbahçe, Norveç'te Alexander Sörloth'un menajeriyle görüşecek. Olumlu sonuç çıkması durumunda Atletico Madrid ile temas kurulacak.

calendar 11 Aralık 2025 08:25 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Alexander Sörloth zirvesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı gündemde. Ara transfer döneminde Faslı santrfora gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak ve sarı-lacivertliler, yıllardır hayalini kurduğu Alexander Sörloth'a kavuşmak için çabalayacak.

Ülkemizde Trabzonspor forması da giyen ve 2019-20 sezonunda gol krallığı yaşayan Norveçli yıldız, Atletico Madrid'de yeteri kadar şans bulamasa da Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan PSV maçına ilk 11'de başladı ve 1 gol atıp, 1 asist yaparak 3-2'lik galibiyette büyük pay sahibi oldu.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME


Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli yöneticilerin, 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bugün Norveç'te bir araya geleceği ve transfer durumunu soracağı öğrenildi. Olumlu geri dönüş gelmesi halinde İspanyol kulübüyle temaslara başlanacağı bildirildi.

PERFORMANSI

Bu sezon 20 maçın sadece 8'ine ilk 11'de çıkan ve 873 dakika sahada kalan Sörloth, 5 gol atıp 1 asist kaydetti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.