Fenerbahçe'de Alexander Sörloth zirvesi!

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı gündemde. Ara transfer döneminde Faslı santrfora gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak ve sarı-lacivertliler, yıllardır hayalini kurduğu Alexander Sörloth'a kavuşmak için çabalayacak.
Ülkemizde Trabzonspor forması da giyen ve 2019-20 sezonunda gol krallığı yaşayan Norveçli yıldız, Atletico Madrid'de yeteri kadar şans bulamasa da Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan PSV maçına ilk 11'de başladı ve 1 gol atıp, 1 asist yaparak 3-2'lik galibiyette büyük pay sahibi oldu.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME
Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli yöneticilerin, 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bugün Norveç'te bir araya geleceği ve transfer durumunu soracağı öğrenildi. Olumlu geri dönüş gelmesi halinde İspanyol kulübüyle temaslara başlanacağı bildirildi.
PERFORMANSI
Bu sezon 20 maçın sadece 8'ine ilk 11'de çıkan ve 873 dakika sahada kalan Sörloth, 5 gol atıp 1 asist kaydetti.
