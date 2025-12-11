Beşiktaş'ta Uduokhai Almanya yolcusu!

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Felix Uduokhai'nin takımdan ayrılması bekleniyor.
Ocak ayında kulüpten ayrılmayı düşünen Alman stoperin ülkesine dönmeye hazırlandığı ifade edildi.
28 yaşındaki futbolcunun Bundesliga ve Bundesliga 2'den bazı kulüplerle görüşmeler yaptığı kaydedildi.
Bu sezon Beşiktaş ile 11 maçta 835 dakika süre alan Alman stoper, gol veya asist katkısında bulunmadı. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.
