10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
2-0
10 Aralık
Real Madrid-M.City
1-2
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
2-2
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-0
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
2-2
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-3
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
2-0

Beşiktaş'ta Uduokhai Almanya yolcusu!

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Felix Uduokhai, ülkesi Almanya'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Alman stoper, kulüpler ile görüşme halinde.

calendar 11 Aralık 2025 09:17
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Felix Uduokhai'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

Ocak ayında kulüpten ayrılmayı düşünen Alman stoperin ülkesine dönmeye hazırlandığı ifade edildi.

28 yaşındaki futbolcunun Bundesliga ve Bundesliga 2'den bazı kulüplerle görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Bu sezon Beşiktaş ile 11 maçta 835 dakika süre alan Alman stoper, gol veya asist katkısında bulunmadı. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor. 
SON HABERLER
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
