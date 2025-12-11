11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Vincent Aboubakar'a büyük şok: Eto'o kadro dışı bıraktırdı!

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, Vincent Aboubakar'ı milli takım kadrosuna aldırmadı.

calendar 11 Aralık 2025 10:54 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 10:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kamerunlu efsane golcü Samuel Eto'o'nun Vincent Aboubakar hakkında çarpıcı bir karar aldığı iddia edildi.

REKORUNU KIRMAYA YAKIN

SunSport'un haberine göre, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan 44 yaşındaki Eto'o'nun, ülkenin efsane isimlerinden Aboubakar'ın kadro dışı bırakılmasında etkili olduğu öne sürülüyor. Aboubakar, Kamerun'un tüm zamanların en golcü ismi olmak için yalnızca 12 gole ihtiyaç duyuyor.


ÜLKEDE ŞAŞKINLIK YARATTI

Yeni teknik direktör David Pagou'nun federasyona sunduğu listede Aboubakar'ın yer almaması ülkede büyük şaşkınlık yaratmıştı.

REKORU KIRMASINDAN ENDİŞE DUYUYOR

Eto'o'nun, gol rekorunun kırılmasından endişe ettiği iddia ediliyor. Eto'o, 118 maçta attığı 56 golle rekorun sahibi konumunda. Aboubakar ise 117 maçta 45 golle hızla yaklaşan isim.

Kaynaklar, Eto'o'nun geçtiğimiz hafta teknik direktör Marc Brys'i "itaatsizlik" ve "oyuncuları federasyona karşı kışkırtmak" gibi gerekçelerle görevden aldığını ve yerine David Pagou'yu getirdiğini aktarıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
