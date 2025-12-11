Vincent Aboubakar'a büyük şok: Eto'o kadro dışı bıraktırdı!

Kamerunlu efsane golcü Samuel Eto'o'nun Vincent Aboubakar hakkında çarpıcı bir karar aldığı iddia edildi.SunSport'un haberine göre, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan 44 yaşındaki Eto'o'nun, ülkenin efsane isimlerinden Aboubakar'ın kadro dışı bırakılmasında etkili olduğu öne sürülüyor. Aboubakar, Kamerun'un tüm zamanların en golcü ismi olmak için yalnızca 12 gole ihtiyaç duyuyor.Yeni teknik direktör David Pagou'nun federasyona sunduğu listede Aboubakar'ın yer almaması ülkede büyük şaşkınlık yaratmıştı.Eto'o'nun, gol rekorunun kırılmasından endişe ettiği iddia ediliyor. Eto'o, 118 maçta attığı 56 golle rekorun sahibi konumunda. Aboubakar ise 117 maçta 45 golle hızla yaklaşan isim.Kaynaklar, Eto'o'nun geçtiğimiz hafta teknik direktör Marc Brys'i "itaatsizlik" ve "oyuncuları federasyona karşı kışkırtmak" gibi gerekçelerle görevden aldığını ve yerine David Pagou'yu getirdiğini aktarıyor.