11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

1. Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu!

1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

calendar 11 Aralık 2025 13:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1. Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu!
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre sezonun 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

12 Aralık Cuma:



14.30 Adana Demirspor-Boluspor: Yusuf Adnan Kendirciler

13 Aralık Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor: Ömer Tolga Güldibi

13.30 Serikspor-Manisa FK: Hakan Ülker

16.00 Özbelsan Sivasspor-Arca Çorum FK: Fatih Tokail

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor: Gürcan Hasova

14 Aralık Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor: Direnç Tonusluoğlu

13.30 Erzurumspor FK-Sipay Bodrum FK: Kadir Sağlam

16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Olcar

19.00 Atko Grup Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Berkay Erdemir

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Atakaş Hatayspor: Burak Demirkıran

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
