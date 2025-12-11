11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı!

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı 12 Aralık Cuma günü oynanacak maçla başlayacak.

11 Aralık 2025 12:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı!
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı, cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:


12 Aralık Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)

13 Aralık Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)

17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park)

14 Aralık Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
