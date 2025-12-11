11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Beşiktaş'a İngiltere'den sürpriz stoper!

Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen stoper Emmanuel Agbadou'u ile ilgileniyor.

calendar 11 Aralık 2025 15:15 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 15:19
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a İngiltere'den sürpriz stoper!
Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Siyah-beyazlıların gündemine İngiltere'den sürpriz bir isim geldi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou ile ilgileniyor.

Haberde siyah-beyazlıların, stoper bölgesi için ilk adayının Fildişi Sahilli oyuncunun olduğu kaydedildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Ayrıca Ertan Süzgün'ün bildirdiğine göre Beşiktaş, oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başladı.

Oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmak istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 15 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 2 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 18 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona eriyor. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
