11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Sadettin Saran, anaokulu açılış törenine katıldı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Bayrampaşa'da anaokulu açılış törenine katıldı.

11 Aralık 2025 16:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran, anaokulu açılış törenine katıldı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Bayrampaşa'da yapımı tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilen bir anaokulunun açılış törenine katıldı.

Çok sayıda davetlinin yer aldığı törende okulu gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Saran, bir ülke için gençlerin taşıdığı öneme dikkati çekti.

Okulu çok beğendiğini dile getiren Saran, şunları kaydetti:


"Gezdik, gerçekten çok güzel bir okul. Yer, mekan fark etmiyor. Çocuklar neredeyse biz oradayız. Sekiz okul, 27 spor salonu yaptırmış biri olarak bugün burada olmaktan dolayı mutluyum. Mehti Bey kardeşimi de kutluyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Pırıl pırıl, ülkemize ileride faydalı olacak çocuklar. Zaten onun dışında her şey boş. Önemli olan gençler. Önemli olan ülkeye faydalı olmak. Çorbada tuzumuz oluyorsa, bir çocuğa dokunabiliyorsak ne mutlu bize, önemli olan ülkemiz. Önemli olan vatanımız. Bu gençler sayesinde çok daha iyi olacak inşallah. O yüzden yapılacak en iyi yatırım çocuklara, gençlere yapılan yatırımdır. Onu da hep beraber yapıyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
