UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor, Yunanistan ekibi AEK'i konuk etti.Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.Mücadelede ilk golü, 4. dakikadakendi kalesine attı ve Samsunspor 1-0 öne geçti. İlk yarı, temsilcimizin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 52. dakikada, AEK'e beraberliği getiren golü kaydetti.Dakikalar 63'ü gösterdiğinde ise, Yunan ekibini 2-1 öne geçiren golü attı.Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf AEK oldu.5. haftaya lider başlayan Samsunspor, bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini aldı ve 10 puanla 3. sıraya geriledi.AEK ise Konferans Ligi'nde 3. galibiyetini aldı ve 10 puana yükselerek 2. sıraya yerleşti.UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Samsunspor, Mainz'a konuk olacak. AEK ise Universitatea Craiova'yı ağırlayacak.Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Anthony Musaba, ceza sahası sol çaprazda Olivier Ntcham'ın pasını kontrol ederek topu içeriye çevirdi, ön direkte Harold Moukoudi'nin ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve Samsunspor 1-0 öne geçti.Mücadelenin 28. dakikasında Samsunspor'da Olivier Ntcham, Marius Mouandilmadji'nin pasında yayın içinden gelişine sert vurdu, kaleci Thomas Strakosha gole izin vermedi.Müsabakanın 52. dakikasında AEK'in merkezde ceza sahasının önünde kazandığı serbest vuruşta Razvan Marin kaleye vurdu, top kalecinin sağından köşeye giderek fileleri havalandırdı ve skor 1-1'e geldi.Dakikalar 63'ü gösterdiğinde ise topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakary Koita, rakibini geçerek kaleye vurdu, top uzak köşeden ağlara gitti ve AEK 2-1 öne geçti.Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, son oynanan Galatasaray maçına göre kadroda 2'si zorunlu 3 değişiklik yaptı.Alman teknik adam, Süper Lig'de son oynadıkları Galatasaray maçına göre UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye, Eyüp Aydın ile Borevkovic yerine Mouandilmadji, Ntcham ve Satka'ya ilk 11'de şans verdi.Samsunspor, AEK maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Musaba, Mouandilmadji ile başladı.Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde Posiadala, Efe Berat Törüz, Mendes, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır, Berovkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Ceesay görev bekledi.Samsunspor'da tedavileri tamamlanan Olivier Ntcham ile Lubomir Satka yeniden formasına kavuştu.Sakatlığı devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, AEK karşısında forma giyemedi.UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroya yazılmadı.Samsunsporlu taraftarlar, takımlarını AEK ile oynadığı maçta yalnız bırakmadı.Tribünlerin büyük bölümünü dolduran kırmızı-beyazlılar, "dev" Samsunspor bayraklarla stadyumu süsledi.Türkiye'ye otobüsle gelen AEK taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi.Samsunspor, Yunan ekipleri ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi.Kırmızı-beyazlı takım bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.1987-1988 sezonunda Balkan Kupası adı altında düzenlenen turnuvada Yunan ekibi Iraklis ile karşılaşan Samsunspor sahasındaki maçı 6-1 kazanırken, rövanş müsabakasında ise 4-3 mağlup oldu.Kırmızı-beyazlı takım, 1993-1994 sezonunda yine Balkan Kupası'nda PAS Giannina ile eşleşti. Samsunspor ilk maçı 3-0, rövanşı ise 2-0 kazanmayı başardı.Bu sezon ise tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşı karşıya gelen Samsun ekibi ilk maçı 2-1 kaybederken, rövanşta 0-0 berabere kalarak elendi.Samsunspor, Yunan takımları ile 7. randevusuna AEK karşısında çıktı.UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasındaki Samsunspor-AEK karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.17. dakikada Musaba'nın pasında topla buluşan Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pereyra, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.28. dakikada Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ntcham'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Strakoşa'nın kafasına çarparak oyun alanına geri döndü.30. dakikada Ntcham'ın yerden plase vuruşunda topu kaleci Strakoşa, son anda kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı, Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.50. dakikada Ntcham'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top, az farkla üstten auta gitti.90+5 dakikada Mendes'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte Ceesay'ın kafa vuruşunda ağlara giden topu son anda defans kornere çeldi.Karşılaşmayı AEK, 2-1 kazandı.Samsun Yeni 19 MayısJeremie Pignard, Aurelien Drouet, Thomas Luczynski (Fransa)Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 78 Mendes), Van Drongelen, Satka, Tomasson (Dk. 85 Ceesay), Makoumbou, Ntcham (Dk. 78 Soner Aydoğdu), Holse, Musaba (Dk. 74 Tahsin Bülbül), Emre Kılınç, MouandilmadjiStrakosa, Pilios, Filipe Relvas, Moukoudi (Dk. 46 Vida), Rota, Koita (Dk. 85 Eliasson), Pereyra, Pineda, Marin (Dk. 90+3 Penrice), Mantalos (Dk. 82 Grujic), JovicDk. 4 Moukoudi (Kendi kalesine) (Samsunspor), Dk. 52 Marin, Dk. 63 Koita (AEK)Dk. 33 Satka (Samsunspor), Dk. 7 Marin, Dk. 44 Mantalos, Dk. 57 Pineda, Dk. 76 Jovic (AEK)