11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-3DA
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-0DA
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1DA
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3DA
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-1DA
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
0-0DA
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
1-2DA
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-0DA
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0DA
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1DA

CANLI | Valencia - Anadolu Efes

Anadolu Efes, EuroLeague'in 15. haftasında deplasmanda İspanya ekibi Valencia Basket ile karşılaşıyor.

calendar 11 Aralık 2025 22:16 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 23:55






Anadolu Efes, EuroLeague'in 15. haftasında deplasmanda İspanya ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

CANLI | 4. ÇEYREK

VALENCIA: 71
ANADOLU EFES: 59

S SPORT PLUS ÜYELİK SPORX KODUYLA YILLIK 1399 TL!



EuroLeague'de oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 17. basamakta girdi.



Organizasyonda bu sezon 9 galibiyet ve 5 yenilgiyle üst sıralarda yer alan Valencia Basket ise averajla 4. basamakta kendine yer buldu.

İKİ EKİP ARASINDAKİ 14. RANDEVU

Anadolu Efes ile Valencia Basket, EuroLeague'de 14. kez karşılaşacak. 

Organizasyonda iki takım arasında 2003 yılından bu yana oynanan 13 karşılaşmanın 6'sını lacivert-beyazlı takım, 7'sini ise İspanyol ekibi kazandı.

Valencia Basket, geçen sezon Avrupa Kupası'nda mücadele ederken iki takım, bir sezon aranın ardından yeniden karşı karşıya gelecek.

AVRUPA KUPALARINDA 890. MAÇ

Anadolu Efes, Valencia Basket karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 890. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 889 karşılaşmada 499 galibiyet, 390 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, deplasmanda Valencia Basket'i yenmesi durumunda Avrupa'da 500. galibiyetine imza atacak.

Lacivert-beyazlılar, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı EuroLeague'de ise 642. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyondaki 641 müsabakanın 342'sini kazanırken 299'unda ise mağlup oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
