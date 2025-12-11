11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-3DA
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-0DA
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1DA
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3DA
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-1DA
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
0-0DA
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
1-2DA
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-0DA
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0DA
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1DA

Fransız tenisçi Quentin Folliot'ya 20 yıl men cezası

Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı, 27 farklı yolsuzluk ve şike maddesini ihlal ettiği belirlenen Fransız tenisçi Quentin Folliot'ya 20 yıl men ve 70 bin dolar para cezası verdi.

calendar 11 Aralık 2025 22:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fransız tenisçi Quentin Folliot'ya 20 yıl men cezası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fransız tenisçi Quentin Folliot'ya şike yaptığı gerekçesiyle 20 yıl men cezası verildi.
 
Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansının (ITIA) açıklamasına göre Folliot, Tenis Yolsuzlukla Mücadele Programı'nın 27 farklı maddesini ihlal etmesi nedeniyle 20 yıl süreyle spordan men ve 70 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
 
Soruşturma sonucunda Folliot'nun, şike şebekesi adına faaliyet gösteren oyuncu ağının kilit isimlerinden biri olduğu tespit edildi.
 
Maç sonucunu manipüle etmek, bahis amacıyla en iyi performansı göstermemek için para almak, karşılaşmaları manipüle etmek için diğer oyunculara para teklifinde bulunmak, içeriden bilgi sağlamak, yolsuzluk komplosu kurmak, ITIA soruşturmasıyla iş birliği yapmamak ve delilleri yok etmek, Fransız tenisçiye yöneltilen suçlamalar arasında yer aldı.
 
Geçici men kararı 17 Mayıs 2024'te verilen Folliot'nun cezası, 16 Mayıs 2044'te sona erecek.
 
Folliot, Ağustos 2022'de 488. basamağa çıkarak kariyerinin en yüksek dünya tekler sıralamasına ulaşmıştı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.