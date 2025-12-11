11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-157'
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
0-154'
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
0-156'
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
1-153'
11 Aralık
Young Boys-Lille
0-055'
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
1-054'
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Zeren Spor, Galatasaray Daikin'i beş sette yendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Zeren Spor, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti.

calendar 11 Aralık 2025 20:10 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 20:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeren Spor, Galatasaray Daikin'i beş sette yendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Zeren Spor, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.
 
Zeren Spor, sezondaki 7. galibiyetini elde ederken Galatasaray, 3. kez mağlup oldu.
 
Salon: TVF Ziraat Bankkart
 
Hakemler: Yasin Okumuş, Yıldıray Turan
 
Zeren Spor: Malinov, Saliha Şahin, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Uzelac, Beyza Arıcı (Özlem Alkan, Ceren Önal, Mihajlovic, Eylül Karadaş, Gatina)
 
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yuanyuan, Carutasu, Sylla, Yasemin Güveli, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Ayçin Akyol, Grobelna, Naz Aydemir Akyol, Lukasik)
 
Setler: 19-25, 25-18, 17-25, 25-11, 15-10
 
Süre: 117 dakika (25, 27, 25, 22, 18)
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
