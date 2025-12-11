Zeren Spor, Galatasaray Daikin'i beş sette yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Zeren Spor, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.
Zeren Spor, sezondaki 7. galibiyetini elde ederken Galatasaray, 3. kez mağlup oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yasin Okumuş, Yıldıray Turan
Zeren Spor: Malinov, Saliha Şahin, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Uzelac, Beyza Arıcı (Özlem Alkan, Ceren Önal, Mihajlovic, Eylül Karadaş, Gatina)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yuanyuan, Carutasu, Sylla, Yasemin Güveli, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Ayçin Akyol, Grobelna, Naz Aydemir Akyol, Lukasik)
Setler: 19-25, 25-18, 17-25, 25-11, 15-10
Süre: 117 dakika (25, 27, 25, 22, 18)