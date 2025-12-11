CANLI | Samsunspor - AEK

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşıyor...
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanankarşılaşma, saat 20.45'te başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
SAMSUNSPOR: 1
AEK: 1
04' Harold Moukoudi (KK)
52' Razvan Marin
(İKİNCİ YARI)
Konferans Ligi lideri Samsunspor, AEK karşısında 1-0 öne geçti! 🔥pic.twitter.com/HgKr0HoTlw
— Sporx (@sporx) December 11, 2025
📽️Samsunspor, Ntcham ile ikinci gole yaklaştı! pic.twitter.com/uoIvx9fw5j
— Sporx (@sporx) December 11, 2025
İLK 11'LER
📽️AEK, Marin'in serbest vuruştan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. pic.twitter.com/IfiQVvFaKz
— Sporx (@sporx) December 11, 2025
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Marius.
AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios, Marin, Pineda, Pereyra, Koita, Mantalos, Luka Jovic.