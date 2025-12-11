11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-155'
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
0-152'
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
0-154'
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
1-151'
11 Aralık
Young Boys-Lille
0-053'
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
1-052'
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

CANLI | Samsunspor - AEK

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor, sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşıyor...

calendar 11 Aralık 2025 20:36 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 22:00
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Samsunspor - AEK
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşıyor...
 
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanankarşılaşma, saat 20.45'te başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
 
CANLI SKOR:

SAMSUNSPOR: 1

AEK: 1 

04' Harold Moukoudi (KK)
52' Razvan Marin

(İKİNCİ YARI)

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İLK 11'LER
 
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Marius.
 
AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios, Marin, Pineda, Pereyra, Koita, Mantalos, Luka Jovic.
 
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
