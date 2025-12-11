11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-158'
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
0-155'
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
0-157'
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
1-154'
11 Aralık
Young Boys-Lille
0-056'
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
1-155'
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

VakıfBank liderliği Fenerbahçe'ye kaptırmadı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti ve ligin tek namağlup takımı olarak liderliğini sürdürdü.

calendar 11 Aralık 2025 21:21 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 21:44
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
VakıfBank liderliği Fenerbahçe'ye kaptırmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte VakıfBank, 10'da 10 yaparak bu sezonki tüm maçlarını kazanmış oldu ve liderliğini sürdürdü.


Fenerbahçe Medicana ise ligde bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Öte yandan Sarı-Lacivertliler, bu sezon çıktığı 13. resmi maçında ilk kez kaybetti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı tribünde takip etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva (Gizem Örge, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy)

VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç, Berka Buse Özden, Sıla Çalışkan, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Dangubic)

Setler: 25-14, 21-25, 25-17, 23-25, 13-15

Süre: 126 dakika (21, 31, 23, 30, 21)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.