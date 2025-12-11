VakıfBank liderliği Fenerbahçe'ye kaptırmadı!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı tribünde takip etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk etti.Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.Bu sonuçla birlikte VakıfBank, 10'da 10 yaparak bu sezonki tüm maçlarını kazanmış oldu ve liderliğini sürdürdü.Fenerbahçe Medicana ise ligde bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Öte yandan Sarı-Lacivertliler, bu sezon çıktığı 13. resmi maçında ilk kez kaybetti.Burhan Felek VestelSeçkin Yener, Selçuk GörmenAslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva (Gizem Örge, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy)Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç, Berka Buse Özden, Sıla Çalışkan, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Dangubic)25-14, 21-25, 25-17, 23-25, 13-15126 dakika (21, 31, 23, 30, 21)