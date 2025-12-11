11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-3DA
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-0DA
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1DA
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3DA
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-1DA
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
0-0DA
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
1-2DA
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-0DA
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0DA
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1DA

Beşiktaş BOA, Sopron Basket'i 106 sayı ile devirdi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Beşiktaş BOA, sahasında Macar ekibi Sopron Basket'i 106-90 mağlup etti.

11 Aralık 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Beşiktaş BOA, sahasında Macaristan'ın Sopron Basket takımını 106-90 yendi.
 
Play-off turunu geçen takımların son 16'ya yükseleceği organizasyonda rövanş mücadelesi, 18 Aralık Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.
 
Salon: Beşiktaş GAİN
 
Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Sonia Teixeira (Portekiz), Primoz Pipan (Slovenya)
 
Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 9, Milic 28, Whitcomb 19, Fasoula 32, Toure 2, İdil Saçalır 7, Gülşah Duman 3, Özge Özışık 2, Meltem Yıldızhan 4, İlayda Güner
 
Sopron Basket: Laczko 9, Papp 14, Friskovec 17, Sitku 15, Wallack 18, Sinka-Palinkas 9, Borondy 8
 
1. Periyot: 28-26
 
Devre: 52-55
 
3. Periyot: 82-68
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
