11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-3DA
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-0DA
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1DA
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3DA
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-1DA
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
0-0DA
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
1-2DA
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-0DA
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0DA
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1DA

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda madalyalar Türklerin

Kosova'nın Priştine kentinde başlayan Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar +73 kiloda finali iki Türk sporcu paylaştı.

calendar 11 Aralık 2025 22:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ümitler Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın finalinde rakip olan Türk sporculardan Sude Yaren Uzunçavdar altın, Zehra Begüm Kavukcuoğlu, gümüş madalya kazandı.
 
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Kosova'nın başkenti Priştine'de bugün başlayan Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlarda 4 sıklette mücadeleler yapıldı.
 
Kadınlar +73 kilo finalinde karşı karşıya gelen Türk sporculardan Sude Yaren Uzunçavdar altın, Zehra Begüm Kavukcuoğlu ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
 
Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu, sporcuları kutladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.
 
Şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 4 sıklette madalya mücadelesi yapılacak.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
