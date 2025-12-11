Midtjylland, Avrupa Ligi'nde zirveye ortak

UEFA Avrupa Ligi 6. Maç haftasında Midtjylland ile Genk karşı karşıya geldi. MCH Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Midtjylland 1-0'lık skorla kazandı.



Midtjylland'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Cho Gue-Sung kaydetti.



Midtjylland forması giyen Türk milli oyuncu Aral Şimşir maça ilk 11'de başladı ve 59 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Midtjylland, 15 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde zirve yarışını sürdürdü. Genk ise 10 puanda kaldı.



Midtjylland, gelecek hafta Brann deplasmanına gidecek. Genk ise Utrecht ile deplasmanda karşılaşacak.



