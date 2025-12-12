Galatasaray'da iki futbolcu sınırda

Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Osimhen ve Torreira, bu maçta kart görmeleri halinde 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
