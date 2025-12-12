12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
14:30
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Beşiktaş'a Manchester United'lı yıldız önerisi!

Beşiktaş'a Manchester United forması giyen Kobbie Mainoo önerildi.

calendar 12 Aralık 2025 08:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Manchester United'lı yıldız önerisi!
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a sürpriz bir oyuncu önerisi geldi.

6 AY KİRALIK

Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş'a Manchester United'ın gözden çıkardığı Kobbie Mainoo önerildi. İngiliz yıldız, 6 aylık kiralık olarak önerildiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Siyah-beyazlıların ise 6 aylık kiralama değil 1.5 yıllığına İngiliz oyuncuyu kiralamak istediği aktarıldı. Manchester United ile görüşmeler sürüyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 11 maçta 277 dakikada forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi. 

