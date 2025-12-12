Beşiktaş'a Manchester United'lı yıldız önerisi!

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a sürpriz bir oyuncu önerisi geldi.
6 AY KİRALIK
Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş'a Manchester United'ın gözden çıkardığı Kobbie Mainoo önerildi. İngiliz yıldız, 6 aylık kiralık olarak önerildiği belirtildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Siyah-beyazlıların ise 6 aylık kiralama değil 1.5 yıllığına İngiliz oyuncuyu kiralamak istediği aktarıldı. Manchester United ile görüşmeler sürüyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 11 maçta 277 dakikada forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.
