Paris kötü gidişatı durduramıyor; Zalgiris de kazandı

EuroLeague'in 15. hafta maçında Paris Basketbol ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Adidas Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Zalgiris Kaunas 108-105 kazandı.



Zalgiris'te Sylvain Francisco 26 sayı, Nigel Williams-Goss 18 sayı 10 asist, Laurynas Birutis 17 sayı 6 ribaund, Azuolas Tubelis 17 sayı 11 ribaund, Edgaras Ulanovas ise 11 sayıyla galibiyeti getirdiler.



Paris'te Nadir Hifi'nin 27, Amath M'Baye'nin ise 23 sayıları galibiyet için yetmedi.



Zalgiris ise 9. galibiyetini alırken, Paris ise üst üste 4. yenilgisini alıp toplamda 10. kez sahadan mağlup ayrıldı.



Zalgiris gelecek hafta Anadolu Efes'i konuk edecek. Paris ise Barcelona'yı ağırlayacak.



