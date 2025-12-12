11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-4
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-1
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-2
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
1-0
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
4-3
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-2
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1

Paris kötü gidişatı durduramıyor; Zalgiris de kazandı

Paris, sahasında Zalgiris Kaunas'a yenildi ve üst üste 4. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

calendar 12 Aralık 2025 02:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Paris kötü gidişatı durduramıyor; Zalgiris de kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

EuroLeague'in 15. hafta maçında Paris Basketbol ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Adidas Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Zalgiris Kaunas 108-105 kazandı.

Zalgiris'te Sylvain Francisco 26 sayı, Nigel Williams-Goss 18 sayı 10 asist, Laurynas Birutis 17 sayı 6 ribaund, Azuolas Tubelis 17 sayı 11 ribaund, Edgaras Ulanovas ise 11 sayıyla galibiyeti getirdiler.

Paris'te Nadir Hifi'nin 27, Amath M'Baye'nin ise 23 sayıları galibiyet için yetmedi.

Zalgiris ise 9. galibiyetini alırken, Paris ise üst üste 4. yenilgisini alıp toplamda 10. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Zalgiris gelecek hafta Anadolu Efes'i konuk edecek. Paris ise Barcelona'yı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.