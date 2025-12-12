UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşı karşıya geldi.
Brann Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 4-0 kazandı.
Fenerbahçe'nin ilk golünü, 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Brann'da Eivind Helland, 18. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
36. dakikada Anderson Talisca, Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçiren golü attı. Dakikalar 44'ü gösterdiğinde ise Talisca farkı 3'e çıkaran golü attı.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 2. yarıda Anderson Talisca bir kez daha sahneye çıktı. Brezilyalı attığı golle hat-trick yaptı ve skoru 4-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Fenerbahçe oldu.
Bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde 2 maç sonra kazanan ve 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 11'e yükselterek 11. sıraya yerleşti.
Avrupa Ligi'dne galibiyet hasreti 3 maça çıkan Brann ise 8 puanda kaldı ve 22. sırada konumlandı.
Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta Fenerbahçe, Aston Villa'yı konuk edecek. Brann ise Midtjylland'ı ağırlayacak.
KEREM'DEN HARİKA AŞIRTMA
Karşılaşmanın 5. dakikasında sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, Nene'nin pasında topla buluştuktan sonra kalecinin üzerinden aşırtarak topu ağlarla buluşturdu.
Maçın 18. dakikasında Youssef En-Nesyri avantajı sağlamak üzereyken savunmada son adam olan Eivind Helland, Faslı golcüye faul yaptı ve direkt kırmızı kartla oyundan atıldı ve Brann 10 kişi kaldı.
Müsabakanın 36. dakikasında Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Jayden Oosterwolde topu indirdi. Boşta kalan topu Anderson Talisca filelerle buluşturdu ve Sarı-Lacivertliler farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşmanın 44. dakikasında sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında topla birlikte ilerleyen Archie Brown, penaltı noktasına ortasını yaptı. Göğsüyle topu önüne alan Talisca meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Fark 3'e çıktı.
ZORUNLU DEĞİŞİKLİK: İSMAİL YÜKSEK
Maçın 55. dakikasında yüzüne sert bir darbe alan İsmail Yüksek, tedavinin ardından tekrar kendisini deneyip bir süre oynadı. Fenerbahçe sağlık heyeti oyuncuyu riske etmedi. 62. dakikada İsmail ile Brown'ın yerine Levent ve Yiğit Efe oyuna dahil oldu.
...VE HAT-TRICK: TALISCA
Mücadelenin 65. dakikasında Levent Mercan'ın adrese teslim ortasında Anderson Talisca, yaptığı iyi koşuyla kafa vuruşunu yaptı ve hat-trick yaparak farkı 4'e çıkardı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan RAMS Başakşehir mücadelesine göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.
İtalyan teknik adam, Brann Stadı'ndaki karşılaşmada Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri'yi ilk 11'de sahaya sürdü.
Kırmızı kart cezalısı Jhon Duran ve tedavisi devam eden Nelson Semedo'nun yanı sıra, ağrıları sebebiyle tedbir amaçlı kadroya alınmayan Asensio, Norveç deplasmanına getirilmedi.
Sarı-lacivertlilerde, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Oğuz Aydın ise Brann karşısında yedek soyundu.
Teknik direktör Tedesco, bu oyuncuların yerine sağ bekte Mert Müldür, savunmada Jayden Oosterwolde ve Archie Brown, orta alanda İsmail Yüksek, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, forvette de Youssef En-Nesyri'ye formayı verdi.
FENERBAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe, Brann karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Jhon Duran'ın yanı sıra, RAMS Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Nelson Semedo, takımdaki yerini alamadı.
Sakatlığını atlatıp bireysel çalışmalara başlayan ancak henüz hazır olmayan Çağlar Söyüncü ile dinlendirilen Marko Asensio, Brann maçında takımını yalnız bıraktı.
DOMENICO TEDESCO TRİBÜNDE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı kart cezası sebebiyle Brann karşısında kulübedeki yerini alamadı.
İtalyan çalıştırıcı, müsabakayı tribünden takip ederken takımın başında teknik sorumlu olarak Zeki Murat Göle bulundu.
SZYMANSKI MAÇ KADROSUNDA
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sebastian Szymanski, Brann maçının kadrosuna alındı.
Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynanan müsabakada kasığından sakatlanan Polonyalı oyuncu, son 4 karşılaşmada forma giyemedi.
Domenico Tedesco, daha önce Ferencvaros ve RAMS Başakşehir müsabakalarında da Szymanski'yi maç kadrosuna almış ancak süre vermemişti.
BRANN YÖNETİMİNDEN DOSTLUK YEMEĞİ
Norveç temsilcisi Brann, karşılaşma öncesinde Fenerbahçe yönetimini yemekte ağırladı.
Kafileyle birlikte Norveç'e giden yöneticilerden Ertan Torunoğulları ve Gürhan Taşkaya'nın yanı sıra Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş'ın hazır bulunduğu yemeğe Brann Başkanı Aslak Sverdrup, ev sahipliği yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Nene'nin savunma arkasına pasında topla ceza sahasında buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
24. dakikada Skriniar'ın ortasında ceza sahasında Kerem'in pasında penaltı noktasında topla buluşan En-Nesyri'nin şutunda kaleci, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
32. dakikada İsmail Yüksek'in uzak mesafeden sert şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün sağından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Oosterwolde'nin indirdiği top altıpas üstünde Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı oyuncu müsait durumda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.
39. dakikada Brown'un soldan ortasında penaltı noktasının gerisinden Talisca'nın gelişine vole vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.
44. dakikada Fenerbahçe farkı 3 yaptı. Brown'un soldan ortasında penaltı noktasında göğsüyle topu önüne alan Brezilyalı futbolcu, güzel bir vuruşla kendisinin ikinci, takımın üçüncü golünü kaydetti: 0-3.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
💯Kerem Aktürkoğlu; enfes aşırtma!pic.twitter.com/pPoDfX9j6Z
— Sporx (@sporx) December 11, 2025
🟥Fenerbahçe karşısında Brann'ın 10 kişi kaldığı pozisyon. pic.twitter.com/QoJeVy2vBX
— Sporx (@sporx) December 11, 2025
Talisca, Norveç'te farkı 2'ye çıkardı.pic.twitter.com/XVVLAAbC4r
— Sporx (@sporx) December 11, 2025
Anderson Talisca, soğuk Norveç deplasmanını ısıttı!pic.twitter.com/ztSzT0qUKA
— Sporx (@sporx) December 11, 2025
Anderson Talisca'dan hat-trick ⚽️⚽️⚽️pic.twitter.com/cDqOlzSBjj
— Sporx (@sporx) December 11, 2025
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada İsmail Yüksek'in savunma arkasına pasında topla buluşan koşan Nene'nin ceza sahasına girerken karşı karşıya şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
65. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Soldan Levent Mercan'ın etkili ortasında altıpas önünde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4.
70. dakikada Skriniar'ın ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Nene, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında müsait durumdaki En-Nesyri'ye aktardı. Faslı santrforunşutunda top yandan dışarı çıktı.
80. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı yerden tekrar Oğuz Aydın'a bıraktı. Oğuz'un altı pasın gerisinden karşı karşıya şutunda top savunmaya çarparak oyun alanına döndü.
Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Stat: Brann
Hakemler: Willy Delajod, Erwan Finjean, Valentin Evrard (Fransa)
Brann: Dyngeland, De Roeve (Dk. 84 Hansen), Pallesen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Pedersen (Dk. 26 Larsen), Mathisen (Dk. 67 Boakye), Castro (Dk. 67 Haaland), Holm (Dk. 84 Sande)
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar (Dk. 84 Kamil Efe Üregen), Oosterwolde, Brown (Dk. 61 Levent Mercan), İsmail Yüksek (Dk. 61 Yiğit Efe Demir), Fred, Nene, Talisca (Dk. 73 Szymanski), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Oğuz Aydın), En-Nesyri
Goller: Dk. 5 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 36, 44 ve 65 Talisca (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 18 Helland (Brann)
Sarı kartlar: Dk. 14 Brown (Fenerbahçe), Dk. 20 Freyr Alexandersson (Teknik direktör) (Brann)
