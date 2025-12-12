11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-4
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-1
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-2
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
1-0
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
4-3
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-2
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1

Avrupa Ligi'nde yeni lider Lyon

Lyon, sahasında ağırladığı Go Ahead Eagles'ı yenerek UEFA Avrupa Ligi'nin yeni lideri oldu.

calendar 12 Aralık 2025 00:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Avrupa Ligi'nde yeni lider Lyon
UEFA Avrupa Ligi 6. maç haftasında Olimpik Lyon ile Go Ahead Eagles karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyonnais'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Lyon 2-1'lik skorla kazndı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Afonso Moreira ve 11. dakikada Pavel Sulc kaydetti. Eagles'ın tek golü 6. dakikada Milan Smit'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 15'e çıkaran Lyon, Avrupa Ligi'nde zirvenin yeni sahibi oldu. Eagles ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.

Lyon, gelecek maç haftasında Young Boys'a konuk olacak. Eagles ise Nice deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
