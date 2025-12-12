Avrupa Ligi'nde yeni lider Lyon

UEFA Avrupa Ligi 6. maç haftasında Olimpik Lyon ile Go Ahead Eagles karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyonnais'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Lyon 2-1'lik skorla kazndı.



Lyon'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Afonso Moreira ve 11. dakikada Pavel Sulc kaydetti. Eagles'ın tek golü 6. dakikada Milan Smit'ten geldi.



Bu sonuçla birlikte puanını 15'e çıkaran Lyon, Avrupa Ligi'nde zirvenin yeni sahibi oldu. Eagles ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.



Lyon, gelecek maç haftasında Young Boys'a konuk olacak. Eagles ise Nice deplasmanına gidecek.



