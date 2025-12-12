11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-4
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-1
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-2
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
1-0
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
4-3
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-2
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1

Aston Villa, Avrupa'da seriye bağladı

Aston Villa, Basel'i deplasmanda 2-1 yenerek Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında 5. galibiyetini elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 6. maç haftasında Basel ile Aston Villa karşı karşıya geldi. St. Jakob-Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Aston Villa 2-1'lik skorla kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Evan Guessand ve 53. dakikada Youri Tielemans kaydetti.

Basel'in tek golü 34. dakikada Flavius Daniliuc'tan geldi.

Bu sonucn ardından Aston Villa, 15 puana yükseldi. Üst üste ikinci yenilgisini alan Basel, 6 puanda kaldı.

Aston Villa, gelecek maç haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Basel ise Salzbug deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
