Aston Villa, Avrupa'da seriye bağladı

UEFA Avrupa Ligi 6. maç haftasında Basel ile Aston Villa karşı karşıya geldi. St. Jakob-Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Aston Villa 2-1'lik skorla kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Evan Guessand ve 53. dakikada Youri Tielemans kaydetti.
Basel'in tek golü 34. dakikada Flavius Daniliuc'tan geldi.
Bu sonucn ardından Aston Villa, 15 puana yükseldi. Üst üste ikinci yenilgisini alan Basel, 6 puanda kaldı.
Aston Villa, gelecek maç haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Basel ise Salzbug deplasmanına gidecek.
